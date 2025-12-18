تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

علاقة السعوديّة بحزب الله مؤجلة: الظروف والشروط لم تكتمل

Lebanon 24
18-12-2025 | 22:49
كتب كمال ذبيان في" الديار": لم تفتح السعودية ابوابها بعد امام حزب الله، وما تسرب عن زيارة قام بها مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي الى السعودية لم يكن صحيحاً، واضطرت الوسيلة الاعلامية التي نشرته الى سحبه من التداول. ونفى حزب الله علمه بما ورد في الوسيلة الاعلامية، واكد مصدر في الحزب بانه لم يطرأ اي جديد على العلاقة مع السعودية.
وترى السعودية انه من المبكر الحديث عن عودة العلاقة مع حزب الله، الذي تصنفه "تنظيما ارهابياً"، واتخذت السعودية ودول خليجية اجراءات ضد كل من يتعاون مع حزب الله، وهذا ما ترك اثاراً سلبية على علاقة السعودية بلبنان، وتوترت علاقتها مع الرئيس سعد الحريري، وطلبت منه الاستقالة في 5 تشرين الثاني 2017، لان حزب الله يشارك في حكومته، ولانه دعم وصول مرشح حزب الله العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، بتسوية في تشرين الاول 2016.
فعودة العلاقة بين السعودية وحزب الله مؤجلة الى زمن ليس بقريب، وثمة شروط يجب ان تتوفر لها وفق المصدر، الذي يرى بان علاقة المملكة بالرئيس نبيه بري جيدة جداً، وان الموفد السعودي بن فرحان نسج علاقة ممتازة مع الرئيس بري الذي يرتاح في لقاءاته معه، وهي تمتد الى المكوّن الشيعي الذي تنظر اليه السعودية بارتياح، منذ تعاونت مع رئيس مجلس النواب الراحل حسين الحسيني وتم انجاز اتفاق الطائف، وهذا ما تأمله المملكة في علاقتها الايجابية مع بري.
الرئيس سعد الحريري

العماد ميشال عون

عماد ميشال عون

العماد ميشال

ميشال عون

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

