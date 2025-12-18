تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
علاقة السعوديّة بحزب الله مؤجلة: الظروف والشروط لم تكتمل
Lebanon 24
18-12-2025
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب كمال ذبيان في" الديار": لم تفتح
السعودية
ابوابها بعد امام
حزب الله
، وما تسرب عن زيارة قام بها مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي الى السعودية لم يكن صحيحاً، واضطرت الوسيلة الاعلامية التي نشرته الى سحبه من التداول. ونفى حزب الله علمه بما ورد في الوسيلة الاعلامية، واكد مصدر في الحزب بانه لم يطرأ اي جديد على العلاقة مع السعودية.
وترى السعودية انه من المبكر الحديث عن عودة العلاقة مع حزب الله، الذي تصنفه "تنظيما ارهابياً"، واتخذت السعودية ودول خليجية اجراءات ضد كل من يتعاون مع حزب الله، وهذا ما ترك اثاراً سلبية على علاقة السعودية بلبنان، وتوترت علاقتها مع
الرئيس سعد الحريري
، وطلبت منه الاستقالة في 5 تشرين الثاني 2017، لان حزب الله يشارك في حكومته، ولانه دعم وصول مرشح حزب الله
العماد ميشال عون
الى رئاسة الجمهورية، بتسوية في تشرين الاول 2016.
فعودة العلاقة بين السعودية وحزب الله مؤجلة الى زمن ليس بقريب، وثمة شروط يجب ان تتوفر لها وفق المصدر، الذي يرى بان علاقة المملكة بالرئيس
نبيه بري
جيدة جداً، وان الموفد السعودي بن فرحان نسج علاقة ممتازة مع الرئيس
بري
الذي يرتاح في لقاءاته معه، وهي تمتد الى المكوّن الشيعي الذي تنظر اليه السعودية بارتياح، منذ تعاونت مع رئيس مجلس النواب الراحل حسين الحسيني وتم انجاز اتفاق الطائف، وهذا ما تأمله المملكة في علاقتها الايجابية مع بري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
19/12/2025 09:30:19
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: لبنان لم ينس وقوف السعودية إلى جانبه في أحلك الظروف
Lebanon 24
مرقص: لبنان لم ينس وقوف السعودية إلى جانبه في أحلك الظروف
19/12/2025 09:30:19
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي له علاقة بالرؤية وله علاقة بمعالجة قضايا الناس والمواقف من كل ما يتحداهم ويتصدى لهم
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي له علاقة بالرؤية وله علاقة بمعالجة قضايا الناس والمواقف من كل ما يتحداهم ويتصدى لهم
19/12/2025 09:30:19
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: المصلحة الوطنية العليا تقتضي تهيئة الظروف لعودة العلاقات اللبنانية - الأميركية إلى مسارها الطبيعي
Lebanon 24
مخزومي: المصلحة الوطنية العليا تقتضي تهيئة الظروف لعودة العلاقات اللبنانية - الأميركية إلى مسارها الطبيعي
19/12/2025 09:30:19
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري
العماد ميشال عون
عماد ميشال عون
العماد ميشال
ميشال عون
نبيه بري
حزب الله
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أجواء باردة وضباب.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
Lebanon 24
أجواء باردة وضباب.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
02:17 | 2025-12-19
19/12/2025 02:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح غذائية في الأسواق والدولة تتحرّك بعد التداول بالمخالفات
Lebanon 24
فضائح غذائية في الأسواق والدولة تتحرّك بعد التداول بالمخالفات
02:15 | 2025-12-19
19/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
Lebanon 24
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
02:03 | 2025-12-19
19/12/2025 02:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء كنسي من "البذخ": ضاع الاساس
Lebanon 24
استياء كنسي من "البذخ": ضاع الاساس
01:45 | 2025-12-19
19/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن وفيق صفا.. إقرأوا ما جاء فيه
10:00 | 2025-12-18
18/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
Lebanon 24
خدمات الاتصالات تتراجع في لبنان.. والسبب "وزير"
08:00 | 2025-12-18
18/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
"الله ستر"... عودة الطائرة التي كانت تقلّ وائل كفوري أدراجها شاهدوا ما حصل (فيديو)
13:55 | 2025-12-18
18/12/2025 01:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
Lebanon 24
ترسانة "غلوك" على بوابة لبنان… جمارك المطار تُسقِط واحدة من أخطر عمليات التهريب
12:27 | 2025-12-18
18/12/2025 12:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:17 | 2025-12-19
أجواء باردة وضباب.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟
02:15 | 2025-12-19
فضائح غذائية في الأسواق والدولة تتحرّك بعد التداول بالمخالفات
02:03 | 2025-12-19
تراجع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن قارورة الغاز؟
02:00 | 2025-12-19
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
01:45 | 2025-12-19
استياء كنسي من "البذخ": ضاع الاساس
01:30 | 2025-12-19
نائب يتلقى "وعدا": الصوت الشيعي معنا
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
19/12/2025 09:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24