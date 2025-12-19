تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
رئيس وزراء إيرلندا إلى بيروت.. ومرقص يمثل سلام في الاستقبال الرسمي
Lebanon 24
19-12-2025
|
00:10
يصل رئيس وزراء إيرلندا، ميخائيل مارتن (Micheál Martin)، إلى
بيروت
فجر يوم السبت عند الساعة 01:30، في زيارة تؤكد متانة العلاقات الثنائية والتاريخ
الطويل
من التعاون والصداقة بين
لبنان
وإيرلندا.
وسيستقبله في مطار
رفيق الحريري الدولي
وزير الإعلام
بول
مرقص
، ممثلاً لرئيس
مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإيرلندي اجتماعًا صباحيًا مع رئيس الوزراء سلام، كما تتضمن الزيارة لقاءً مع الوحدة الإيرلندية المشاركة في قوات
الأمم المتحدة
في لبنان (اليونيفيل).
