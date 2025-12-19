رئيس وزراء إيرلندا إلى بيروت.. ومرقص يمثل سلام في الاستقبال الرسمي

يصل رئيس وزراء إيرلندا، ميخائيل مارتن (Micheál Martin)، إلى فجر يوم السبت عند الساعة 01:30، في زيارة تؤكد متانة العلاقات الثنائية والتاريخ من التعاون والصداقة بين وإيرلندا.



وسيستقبله في مطار بول ، ممثلاً لرئيس الدكتور نواف سلام.



ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإيرلندي اجتماعًا صباحيًا مع رئيس الوزراء سلام، كما تتضمن الزيارة لقاءً مع الوحدة الإيرلندية المشاركة في قوات في لبنان (اليونيفيل).

