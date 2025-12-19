بري "على موقفه" حفظا للاستقرار

بالرغم من أنّ الحديث المتداول داخل الأروقة السياسية يوحي بأنّ تأجيل الانتخابات بات أمراً واقعاً، مع ترجيحات بأن يمتدّ التأجيل لما يقارب السنتين، إلا أنّ لا يزال يتمسّك بموقف مغاير.

فبحسب مصادر مطّلعة، يؤكد في لقاءاته أنّ الانتخابات ستحصل في موعدها الدستوري، أو في أسوأ الأحوال خلال شهر المقبل.

وتشير هذه المصادر إلى أنّ بري يعتبر الالتزام بالاستحقاق الانتخابي عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ويرفض التعامل مع التأجيل كخيار محسوم، رغم تعقيدات المشهد الداخلي والضغوط القائمة على أكثر من مستوى.

في المقابل، يتردد في الكواليس السياسية حديث عن تمديد لعامين اذا حصل توافق على هذا الموضوع بين القوى، انطلاقاً من رغبة بامكانية ان يكون هناك تغيير في المعادلات على الارض تسمح بعودة قوية لبعض الاحزاب.





