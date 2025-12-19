تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بري "على موقفه" حفظا للاستقرار

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالرغم من أنّ الحديث المتداول داخل الأروقة السياسية يوحي بأنّ تأجيل الانتخابات بات أمراً واقعاً، مع ترجيحات بأن يمتدّ التأجيل لما يقارب السنتين، إلا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يتمسّك بموقف مغاير.
فبحسب مصادر مطّلعة، يؤكد بري في لقاءاته أنّ الانتخابات ستحصل في موعدها الدستوري، أو في أسوأ الأحوال خلال شهر تموز المقبل.
وتشير هذه المصادر إلى أنّ بري يعتبر الالتزام بالاستحقاق الانتخابي عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، ويرفض التعامل مع التأجيل كخيار محسوم، رغم تعقيدات المشهد الداخلي والضغوط القائمة على أكثر من مستوى.
في المقابل، يتردد في  الكواليس السياسية حديث عن تمديد لعامين اذا حصل توافق على هذا الموضوع بين القوى، انطلاقاً من رغبة بامكانية ان يكون هناك تغيير في المعادلات على الارض تسمح بعودة قوية لبعض الاحزاب.

