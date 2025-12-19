نائب يتلقى "وعدا": الصوت الشيعي معنا

أبلغ نائبٌ متني ماكينته ، خلال اجتماع ضمّ المقرّبين والمعنيين بإدارة المعركة الانتخابية، أنّ الصوت سيكون هذه المرّة إلى جانبهم دون سواهم في المتن ، مؤكداً أنّ العدد لن يقلّ عن 1500 صوت في أسوأ الحالات.وأوضح أنّ الوعد من" الشيعي" حاسم هذه المرّة، بحيث تتجه كل الأصوات في الجديدة، الفنار، سنّ الفيل – النبعة، برج وبياقوت لصالح هذا النائب، بعدما كانت سابقاً تذهب بغالبيتها إلى آل المر، وفي مرحلة "اتفاق مار مخايل" إلى " ".وختم المصدر بالتأكيد" أنّ الصوت الشيعي سيشكّل رافعة أساسية له في الاستحقاق المقبل".