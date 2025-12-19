تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هكذا يُجنّب الجيش اللبنانيين الضربات الإسرائيليّة

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
19-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1457293-639017325842880148.jpg
Doc-P-1457293-639017325842880148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجح الجيش في مناسبتين، في تجنيب بلدتيّ يانوح وتولين الجنوبيتين، ضربات إسرائيليّة، بعدما عمد إلى الكشف بالتنسيق مع "لجنة الميكانيزم"، على موقعين كان ينوي العدوّ الإسرائيليّ إستهدافهما، لولا تدخّله السريع، فتراجعت إسرائيل عن شنّ عدوان على منزل في البلدة الجنوبيّة الأولى، بعدما أسقطت المؤسسة العسكريّة مزاعمها وأثبتت عدم وجود بنى تحتيّة لـ"حزب الله" تحته، كما عثرت على نفق في البلدة الثانيّة، خالٍ من أيّ أسلحة أو وسائل قتاليّة.
 
وبالعودة إلى المنزل في يانوح، كانت سابقة أنّ يدفع الجيش الإسرائيليين إلى التراجع عن توجيه ضربة أُعلِنَ أنّه سيتمّ تنفيذها. وأيضاً، كان لافتاً الكشف على الموقع في تولين، عوضاً عن شنّ إسرائيل لغارة من دون سابق إنذار، كما فعلت قبل فترة.
 
ويُشدّد الجيش بحسب خبراء عسكريين، من خلال الكشف والتأكّد من خلو المنازل أو المواقع التي تزعم إسرائيل أنّها قد تحتوي على أنفاق أو أسلحة، أنّه أصبح وحده المسؤول عن الحفاظ على الأمن وبسط سيطرته على منطقة جنوب الليطاني، وأنّ "حزب الله" لم يعدّ له دورٌ كبيرٌ هناك، خلافاً لما تدّعيه تل أبيب، عبر تلويحها بحربٍ جديدة لإبعاد "الحزب" عن الحدود ، والقضاء على ترسانته الصاروخيّة. كذلك، فإنّ الجيش من خلال التحقّق والكشف على بيوت مُعيّنة، ينفي الرواية الإسرائيليّة بأنّ هناك قذائف وصواريخ وعتاداً عسكريّاً في داخلها". ويُضيف الخبراء أنّ "الجيش يُؤكّد يوماً بعد يوم للجنة "الميكانيزم" وللدول الغربيّة والعربيّة، أنّه يقوم بعمله في حصر السلاح، وأنّه أحرز تقدماً كبيراً في تطبيق خطّته".
 
ومن خلال الجولة الميدانيّة التي قام بها الجيش في بداية الأسبوع، لسفراء وملحقين عسكريين، أوصل رسالة إلى الدول الفاعلة في لبنان أنّ لا أنفاق أو مستودعات يشغلها "حزب الله" في جنوب الليطاني بعد 27 تشرين الثاني، وأنّه بحاجة لكلّ الدعم لإكمال خطّته في نزع السلاح، وخصوصاً وأنّ المرحلة الثانية التي تشمل شمال الليطاني تُعتبر أصعب بكثير من الأولى، لأنّ "حزب الله" يُبدي مُعارضة قويّة في التخلّي عن سلاحه.
 
وفي ما يتعلّق بتجنيب الجيش البلدات الجنوبيّة للغارات الإسرائيليّة، يقول الخبراء العسكريّون، إنّه "على الرغم من أنّ البيئة الشيعيّة أبدت إمتعاضاً من المهمّات التي يقوم بها الجيش في هذا الإطار، إلّا أنّ المؤسسة العسكريّة ساهمت في تقليل القصف الذي يستهدف منازل وممتلكات اللبنانيين في الجنوب، بينما أصبحت الأهداف الإسرائيليّة أكثر على مواقع مفتوحة".
 
في المقابل، لا يستبعد الخبراء عينهم، أنّ تعمد إسرائيل إلى العودة إلى سياسة التحذيرات وإخلاء البلدات والمنازل في الجنوب، لدفع اللبنانيين إلى طاولة التفاوض، لأنّ هدف السلام مع لبنان بات على أجندة تل أبيب، وما أعلنه وزير خارجتيها جدعون ساعر قبل أيّام قليلة، أكبر دليل على ذلك، بينما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إلى الحرب مع "حزب الله" في بداية العام، للإسراع في نزع سلاح "الحزب"، والإنتقال إلى المُحادثات التي تتعلّق بالتطبيع.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا فهم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية الرسالة الإسرائيلية من خلال الضربات والقنوات الدبلوماسية يمكن تجنب التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل الضربات ضد حزب الله في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الضربات على مواقع حزب الله تمت بتوجيه من مديرية الاستخبارات العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجثة التي أعيدت أمس لإسرائيل لعامل أجنبي وليست لجندي إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تل أبيب

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-19
Lebanon24
07:24 | 2025-12-19
Lebanon24
07:10 | 2025-12-19
Lebanon24
07:06 | 2025-12-19
Lebanon24
07:05 | 2025-12-19
Lebanon24
06:45 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24