ملف كفرا تحت المتابعة وقائد قطاع جنوب الليطاني على الخط

في ما يتعلّق بملف أعمال الحفر التي نُفّذت أمس في بلدة كفرا، علم أنّ القضية باتت تحت متابعة مباشرة وعلى أعلى المستويات العسكرية، حيث يتابع قائد قطاع جنوب العميد شخصيًا هذا الملف، بالتنسيق المستمر مع قائد العماد .

وبحسب المعلومات، فإن كل أعمال الحفر التي جرت وتُستكمل عند الحاجة، تتمّ تحت إشراف ميداني مباشر من قائد قطاع جنوب الليطاني، وبمتابعة دقيقة من ، في إطار الحرص على ضبط الوضع الأمني والتعامل بحذر مع أي معطيات أو إشارات ميدانية.

وتأتي هذه المتابعة المشدّدة في ظل حساسية المنطقة وأهمية الملف.









Advertisement