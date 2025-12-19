تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ملف كفرا تحت المتابعة وقائد قطاع جنوب الليطاني على الخط

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-12-2025 | 02:50
في ما يتعلّق بملف أعمال الحفر التي نُفّذت أمس في بلدة كفرا، علم أنّ القضية باتت تحت متابعة مباشرة وعلى أعلى المستويات العسكرية، حيث يتابع قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نقولا تابت شخصيًا هذا الملف، بالتنسيق المستمر مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.
وبحسب المعلومات، فإن كل أعمال الحفر التي جرت وتُستكمل عند الحاجة، تتمّ تحت إشراف ميداني مباشر من قائد قطاع جنوب الليطاني، وبمتابعة دقيقة من قيادة الجيش، في إطار الحرص على ضبط الوضع الأمني والتعامل بحذر مع أي معطيات أو إشارات ميدانية.
وتأتي هذه المتابعة المشدّدة في ظل حساسية المنطقة وأهمية الملف.



