|
عبد الله: لا ربط بين مسار البلد وملف الانتخابات

Lebanon 24
19-12-2025 | 02:31
أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، أنّ "مسار البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية، إضافة إلى العلاقات مع المجتمع الدولي والبنك الدولي، لا يمكن ربطها بملف الانتخابات".

وأوضح  في حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان" أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي يشاطر الموقف مع من قاطع الجلسة النيابية أمس، إلا أنّ هذا لا يعني التضحية بكل شيء من أجل ملف الانتخابات، حتى لو كان ذا أهمية كبرى".

وشدّد عبد الله على "ضرورة إيجاد حل لملف الانتخابات عبر إدراجه على جدول الأعمال، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفقاً للنقاشات داخل المجلس". وأشار إلى أنّ "تخصيص الجلسة النيابية المقبلة لمناقشة المسار الانتخابي يتوقف على سير النقاش داخل اللجنة النيابية المصغرة".

وعن إمكانية ترشحه، أوضح أنّ "قرار الترشح مرتبط بالقرار النهائي للحزب التقدمي الاشتراكي".
الراعي: لا يوجد ربط بين تسليم سلاح الحزب وبين انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة
خيارات "حزب الله" بين مسار الدولة وتحولات المنطقة!
السفير الأميركي في لبنان: إسرائيل لا تربط بين عملياتها ومسار المفاوضات
عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية
