عبد الله: لا ربط بين مسار البلد وملف الانتخابات

أكد النائب بلال ، عضو كتلة "اللقاء "، أنّ "مسار البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية، إضافة إلى العلاقات مع والبنك الدولي، لا يمكن ربطها بملف الانتخابات".



وأوضح في حديثه لإذاعة "صوت كل " أنّ " يشاطر الموقف مع من قاطع الجلسة النيابية أمس، إلا أنّ هذا لا يعني التضحية بكل شيء من أجل ملف الانتخابات، حتى لو كان ذا أهمية كبرى".



وشدّد عبد الله على "ضرورة إيجاد حل لملف الانتخابات عبر إدراجه على جدول الأعمال، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وفقاً للنقاشات داخل المجلس". وأشار إلى أنّ "تخصيص الجلسة النيابية المقبلة لمناقشة المسار الانتخابي يتوقف على سير داخل اللجنة النيابية المصغرة".



وعن إمكانية ترشحه، أوضح أنّ "قرار الترشح مرتبط بالقرار النهائي للحزب التقدمي ".

