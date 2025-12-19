تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سليم عون: التسوية الانتخابية قد تتطلب تنازلات كبيرة من جميع الأطراف

Lebanon 24
19-12-2025 | 02:40
أكّد النائب سليم عون، عضو كتلة "لبنان القوي"، أنّ "لا تسوية قائمة حتى الآن لمعالجة ملف الانتخابات، لكن في نهاية الكباش القائم سيبقى الحل الوحيد هو التسوية، إذ أثبت التصعيد أنّ لا فريق قادر على حسم الأمور لصالحه".

وأوضح عون في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ "التسوية قد تتطلب التضحية بعدة حقوق، مثل حق الانتشار في الاقتراع والتمثيل، أو حتى احتمال تأجيل الانتخابات إذا استمر التصعيد"، مشدّداً على أنّ "التيار يعارض التأجيل ولا يرى أي مبرر له".

وأضاف أنّ "الحكومة اعترفت ضمنياً من خلال مشروع القانون الذي أرسلته أنّ القانون الحالي قابل للتطبيق، وأن إثارة موضوع البطاقة الممغنطة تأتي فقط لتطيير حق المنتشر أو لتجنب تطبيق القانون، إذ لا توجد نية لدى الحكومة لتطبيقه فعلياً".

وفي شأن زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى السعودية، أوضح عون أنّ "علاقته تتحسن مع الدول التي كانت تشوبها سوء تفاهم، بما يخدم مصالح لبنان والتيار معاً"، مؤكداً أنّ "الانفتاح ليس مجرد نقل موقف، بل إقامة علاقات جيدة مع الجميع".
