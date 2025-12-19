بالصورة: توقيف عصابة خطِرة… هل من وقع ضحية أعمالها؟!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار مكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة من مختلف المناطق اللّبنانية، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى حول عصابة ينشط أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات من طراز NMAX من مناطق مختلفة من محافظتي وجبل .

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّاتهم، وهما كلٌّ من:

ح. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)

م. ح. (مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)

وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة في هذا المجال ويوجد بحقّهما مذكّرات توقيف عدّة بجرائم سرقة ومحاولة قتل وتزوير، ويعتبران من الأشخاص الخَطرين، فهما مسلّحان بصورة مستمرّة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع .



بتاريخ 28-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعمليّة نوعيّة في الضّاحية الجنوبيّة، على متن درّاجة نوع “سويت” مسروقة، تمّ ضبطها، وضبط بندقيّة كلاشنكوف ومسدّس حربي، يُستخدمان أثناء تنفيذ عمليّات السّرقة ليلًا.



بالتّحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ ما يزيد على مائة عمليّة سرقة درّاجة من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان والضّاحية الجنوبيّة، منها: المعمورة، برج البراجنة، المريجة، الكفاءات، أوتوستراد السّيّد هادي، البركات، الرويس، الجاموس، حيّ السّلّم، ، بشامون وخلدة، وبيعها إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم برج البراجنة مقابل مبالغ ماليّة تتراوح بين ۲۰۰ و ٤۰۰ دولار أميركي لكل درّاجة مسروقة، وشراء مخدّرات بثمنها. كما اعترفا بإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّلب والنّشل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.



تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى شعبة المعلومات – فرع أو الاتّصال على رقم الهاتف 513732-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

Advertisement