بلدية ضهر الصوان تفتتح أول سوق ميلادية بإضاءة شجرة الميلاد

افتتحت بلدية ضهر الصوان، برئاسة مروان بو فرح، السوق الميلادية وأضاءت شجرة الميلاد بحضور رعايتها من ، كما حضر المناسبة النائب والنائب ممثلاً بـ غسان ، إلى جانب رؤساء بلديات متنية، والمختار جهاد معتوق، ورئيسة مركز الطبي ، ومدير مركز بحنس ميشال .



رحب بو فرح بالحضور، معتبرًا أن "سوق الميلاد الذي يُفتتح للمرة الأولى ليس مجرد سوق، بل مساحة للفرح واللقاء والمحبة، ورسالة أمل نوجّهها من ضهر الصوان إلى كل ". وأضاف: "نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس الميلادي، من المنظمين والمتطوعين وأصحاب الأكشاك والداعمين والرعاة".

Advertisement