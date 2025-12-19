تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بلدية ضهر الصوان تفتتح أول سوق ميلادية بإضاءة شجرة الميلاد
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:22
افتتحت بلدية ضهر الصوان، برئاسة مروان بو فرح، السوق الميلادية وأضاءت شجرة الميلاد بحضور رعايتها من
النائب إبراهيم كنعان
، كما حضر المناسبة النائب
رازي الحاج
والنائب
سامي الجميل
ممثلاً بـ غسان
بو جودة
، إلى جانب رؤساء بلديات متنية، والمختار جهاد معتوق، ورئيسة مركز
بحنس
الطبي
إليزابيت
، ومدير مركز بحنس ميشال
شاهين
.
رحب بو فرح بالحضور، معتبرًا أن "سوق الميلاد الذي يُفتتح للمرة الأولى ليس مجرد سوق، بل مساحة للفرح واللقاء والمحبة، ورسالة أمل نوجّهها من ضهر الصوان إلى كل
لبنان
". وأضاف: "نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العرس الميلادي، من المنظمين والمتطوعين وأصحاب الأكشاك والداعمين والرعاة".
