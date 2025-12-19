بحضور اورتاغوس.. اجتماع للجنة الميكانيزم في الناقورة

انطلق اجتماع لجنة الميكانيزم في بحضور والموفدة الأميركية .

إلى ذلك، ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية قرب صيادي الأسماك ببلدة الناقورة قبيل اجتماع لجنة "الميكانيزم"، وفق ما أفادت مندوبة " ".