لبنان
لتعزيز التعليم وبناء القدرات.. بروتوكول تعاون بين جامعة العلوم وقوى الأمن
Lebanon 24
19-12-2025
|
03:26
وقّعت جامعة العلوم والآداب
اللبنانية
USAL، بروتوكول تعاون أكاديمي مع
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
، في حضور
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد
عبد الله
ورئيس الجامعة
الدكتور محمد
رضا
فضل الله
، في المقر العام للمديرية.
ويُتيح البروتوكول للطلاب من عناصر
قوى الأمن الداخلي
وأسرهم متابعة دراستهم الجامعية، مع تقديم منح مالية لتسهيل دفع الأقساط الجامعية، كما ينص على تعزيز التعاون الأكاديمي بين الطرفين، من خلال تنظيم برامج ودورات تدريبية متخصصة، وتبادل الخبرات العملية بين أعضاء هيئة التدريس
في الجامعة
والخبراء في قوى الأمن الداخلي، بما يتيح للطلاب التعلم من تجارب عملية واقعية.
كما يشمل التعاون أيضًا المجال البحثي، حيث يُمكّن الطرفين من تنفيذ مشاريع علمية مشتركة، سواء عبر دراسات متخصصة أو مهام استشارية، مع الالتزام الكامل بسرية الأبحاث والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية، كما يُعنى بتنظيم دورات تدريبية محددة، بما يساهم في تطوير قدرات الطلاب العملية والمهنية. ويؤكد الشفافية والالتزام التام بأنظمة الجامعة، مع تحديد آليات واضحة للمتابعة والإشراف على تطبيق بنوده، بما يضمن حسن تنفيذ جميع ما جاء فيه.
ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة لتطوير التعليم وربطه باحتياجات المؤسسات الوطنية، وتعزيز التواصل بين الجامعات والجهات الأمنية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب والكوادر الأكاديمية والمهنية.
وتحدث فضل الله مشيرا الى ان هذا "البروتوكول يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الأمنية، ويتيح الفرصة لعناصر قوى الأمن الداخلي وأسرهم للارتقاء بمستوى تعليمهم الجامعي، بما يخدم تطوير قدراتهم ويعزز دورهم في خدمة المجتمع".
أما عبد الله فلفت إلى أن "التعاون مع جامعة العلوم والآداب اللبنانية ، ويساهم في رفع كفاءاتهم العلمية والمهنية بما يعود بالنفع على أداء المؤسسة الأمنية والمجتمع ككل".
ويعد البروتوكول امتدادًا لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز التعليم العالي وربطه باحتياجات المؤسسات الوطنية، بما يحقق التنمية المستدامة وبناء قدرات قادرة على مواجهة تحديات العصر.
لبنان
أفراح ومناسبات
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
قوى الأمن الداخلي
المديرية العامة
المدير العام
رئيس الجامعة
الدكتور محمد
في الجامعة
اللبنانية
