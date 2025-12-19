نصائح من "اليازا".. كيف تتصرف عند الانزلاق أو الرياح العاتية في الشتاء؟

أصدرت "اليازا" بيانًا يوضح إرشادات القيادة في فصل الشتاء لتلافي المخاطر المرتبطة بالطقس العاصف، مشددة على أن القيادة في هذا الفصل تتطلب خبرة واسعة ومهارة عالية بسبب المطر الغزير، الضباب الكثيف، السيول، الرياح العاتية، الثلوج المتراكمة، وانخفاض درجات الحرارة، ما يجعل الطرق زلقة ويزيد من صعوبة التحكم بالمركبة. وأشارت إلى أن أي خطأ من السائق، سواء نتيجة جهل أو إهمال، قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.



وحذرت "اليازا" من أن بداية هطول المطر تؤدي إلى انحلال الشحوم والزيوت والأتربة المترسبة ، ما يجعلها زلقة للغاية، كما أن المناطق الظليلة وتحت الجسور والأنفاق قد تحتوي على بقع رطبة أو تجمعات مائية لا تجف بسرعة، بينما يؤدي انخفاض درجات الحرارة في الليل والصباح الباكر إلى تشكل الجليد الخطير، ما يستدعي انتباه السائق ومهارته في التصرف السليم.



وشددت على أهمية تخفيف السرعة وترك كافية، خاصة عند وجود تجمعات مائية، والانتباه للدراجين عند هبوب الرياح القوية، إذ قد تتأثر السيارات الخفيفة عند التقابل مع الحافلات أو الشاحنات المسرعة. كما يجب التعامل مع الانزلاق بحكمة، عبر رفع القدم عن دواسة الوقود، وعدم الفرملة، وإدارة المقود عكس اتجاه الانزلاق.



وأوصت "اليازا" باستعمال الأنتيجل مع مياه الرادياتور على مدار السنة، والتأكد من سلامة مسّاحات الزجاج الأمامي والخلفي وأداء جهاز بخ المياه، وترك النوافذ مفتوحة قليلًا لتفادي الغشاوة على الزجاج، أو استخدام أجهزة إزالة الضباب. كما حثّت على فحص الإطارات والأنوار والفرامل والبطارية والدينامو والبوجيات، وتغيير الأحزمة الصاخبة، والتأكد من سلامة العادم لتجنب تسرب غاز أول أكسيد الكربون المميت.



وفي حالة الضباب، أوضحت أنه يجب تخفيف السرعة بما يتناسب مع مدى الرؤية، ترك مسافة إضافية أمام المركبة، استخدام الضوء المنخفض ويفضل الأصفر، البقاء في وسط المسار، وتشغيل مصباح الضباب الخلفي الأحمر إذا توفر، وإيقافه فور انقشاع الضباب. أما عند التوقف، فيجب إيجاد مكان آمن وتشغيل أضواء الطوارئ الرباعية.



وبالنسبة للقيادة على الثلج، حذرت "اليازا" من تراكم الثلوج في المناطق الجبلية والنائية، ما يزيد من احتمال انزلاق المركبة، موصية بتخفيف السرعة، اختيار ترس مناسب، تحريك المقود بهدوء، وعدم الضغط المفاجئ على دواسة الوقود، واستخدام السلاسل المعدنية عند الضرورة القصوى. كما نصحت بإخبار الأهل بموعد الانطلاق والوقت التقريبي للوصول، وملء خزان الوقود، وحمل ملابس إضافية، وكمية كافية من الطعام والماء، وهاتف نقال، وعلبة إسعافات أولية، ورفش صغير، وسلاسل معدنية، وإطار احتياطي مع عدة كاملة.

