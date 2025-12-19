عبر اكس.. ادرعي يكشف معلومات عن الوحدة البحرية في حزب الله

#عاجل 🔸جيش الدفاع يكشف: الملف البحري السري لحزب الله الإرهابي – بنية تحتية إرهابية بستار مدني بتوجيه مباشر من المدعو حسن نصرالله



🔸يكشف جيش الدفاع النقاب انه قبل نحو عام انطلق مقاتلي وحدة 13 للكوماندوز البحري لتنفيذ عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال لبنان، على بعد حوالي… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2025

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي كشف الجيش الاسرائيلي النقاب عن الملف البحري السري لحزب الله، مشيراً الى انه قبل نحو عام انطلق مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري لتنفيذ عملية "وراء الظهر" في بلدة البترون شمال ، على بعد حوالي 140 كم عن الحدود الشمالية، وذلك بتوجيه من شعبة الاستخبارات البحرية. في إطار العملية قبضت القوات على عماد أمهز، من أهم عناصر الملف البحري السري لحزب الله وأحد عناصر وحدة الصواريخ الساحلية (7900)، ونقلته للتحقيق .وتابع عبر اكس: في إطار وظيفته في وحدة الصواريخ الساحلية تلقى أمهز تدريبات عسكرية في ولبنان واكتسب خبرات وتجربة بحرية واسعة بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بحرية. هذا وتم تدريبه أيضًا في المعهد البحري المدني اللبناني "مارستي"، مما يعتبر مثالاً آخر على استغلال السخري للمؤسسات المدنية في سبيل تطوير نشاطاته الإرهابية.ولفت الى انه وأثناء التحقيق معه كشف أمهز أنه كان يشغل منصبًا مركزيًا في "الملف البحري السري"، وأدلى بمعلومات استخبارية حساسة عن الملف، الذي يعد من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله، والذي يتمحور حول تشكيل بنية تحتية منظمة للأنشطة الأرهابية البحرية بستار مدني لغرض ضرب أهداف إسرائيلية ودولية.واعتبر ان المشروع البحري السري من أكثر المشاريع حساسية وسرية في حزب الله وتم توجيهه مباشرة من قبل السابق، والمدعو فؤاد شكر، القائد العسكري الأبرز في حزب الله اللذين تم عليهما خلال الحرب، بالإضافة إلى المدعو الحسن نور الدين، مسؤول الملف البحري السري.وتابع: في أعقاب إحباط المستوى القيادي الذي الملف البحري السري بالإضافة إلى المعلومات التي أدلى بها أمهز في التحقيق معه، تمكن جيش الدفاع من عرقلة تقدم الملف البحري السري في نقطة زمنية حرجة، منعًا لترسخه ونضوجه داخل الحزب.وقال: يعمل حزب الله على تطوير الملف البحري السري وعلى باقي الوحدات البحرية بفضل الدعم الفكري والمادي حيث وبدلاً من استثمار تلك الكمية الهائلة من الأموال في بناء لبنان ومؤسساته، يتم تخصيص هذه الأموال في نشاطات حزب الله الإرهابية، وسيواصل جيش الدفاع العمل في كافة الجبهات بمختلف الطرق والسبل على إزالة تهديدات موجة ضد مواطني دولة .