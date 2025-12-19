حتى هذا الموعد.. الأمن العام يمدد التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين

اعلنت في بيان "تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 31/03/2026 ضمناً. للإستفسار ولمزيد من التفاصيل مراجعة صفحات العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية، أو الإتصال بالــ Call Center على الرقم 1717".

