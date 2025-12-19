تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حتى هذا الموعد.. الأمن العام يمدد التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين
Lebanon 24
19-12-2025
|
04:15
اعلنت
المديرية العامة للأمن العام
في بيان "تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في
سوريا
للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 31/03/2026 ضمناً. للإستفسار ولمزيد من التفاصيل مراجعة صفحات
المديرية العامة للأمن
العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية، أو الإتصال بالــ Call Center على الرقم 1717".
