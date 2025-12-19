تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المفتي قبلان: البلد بلا إدارة فاعلة والحكومة تعيش فشلها

Lebanon 24
19-12-2025 | 05:21
شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أن خدمة الناس والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاحتكار هي جوهر الطاعة الحقيقية لله، وأن استغلال الفقراء وأكل حقوق العاملين من أكبر المحرّمات.

 

ودعا قبلان في خطبة الجمعة إلى حماية الحقوق الاجتماعية، وتأمين سلطة عادلة، ومكافحة الفساد السياسي، معتبراً أن العبادة لا تكتمل من دون الالتزام بالمسؤولية العامة.

 

وعلى الصعيد الداخلي، قال: "للأسف البلد بلا إدارة فاعلة، والأولويات الوطنية تترنّح، والتمييز السياسي يبتلع البلد، والحكومة تعيش فشلها، وبالتالي لا يمكن إنقاذ البلد بلا مؤسسات فاعلة ومنها الجامعة اللبنانية، جامعة المواطن الفقير والكفوء. وقد كان الرئيس جوزاف عون تعهّد بإنهاء عقدة ملف أساتذة الجامعة اللبنانية بخصوص نظام التفرّغ، ومثل هذه القضية تأخرت كثيراً، وهي لم تعد تحتمل على الصعيد الوطني، وبخاصة أن البنية العلمية للبلد تهتز، وإنقاذ الجامعة اللبنانية يمر بإنقاذ قدرات أساتذتها وتأمين تفرّغهم. فالرئيس عون يستطيع إنهاء هذا الملف. والقضية هنا ضرورة وطنية، ونأمل الانتهاء من هذه العقدة ومعالجتها بطريقة مهنية ووطنية".

كما انتقد قبلان سياسة الانتظار والاعتماد على واشنطن، واعتبر أن إسرائيل تمارس إرهاباً مدعوماً أميركياً، منتقداً أداء وزارة الخارجية، وأكد أن المقاومة والجيش يشكلان ضمانة وجودية للبنان، رافضاً أي تنازل وطني.

 

كما دعا إلى حماية لبنان من الانقسام، وتعزيز دور مجلس النواب، مشيداً بدور الرئيس نبيه بري، ومؤكداً أن وحدة اللبنانيين والتسويات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات السيادية والاقتصادية والاجتماعية.

