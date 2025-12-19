تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنة وأجبان فاسدة.. شاهدوا ما ضبطته قوى الأمن (صورة)

Lebanon 24
19-12-2025 | 05:29
أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنّه " في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما المتعلّقة بالأمن الغذائي".

وقالت في يبلاغ:" داهمت قوّة من فصيلة رياق في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، معملاً لصناعة الألبان والأجبان في بلدة رياق البقاعيّة، حيث عثرت على حوالي /60/ كلغ من اللبنة الفاسدة تم تلفها، كما أُخِذَت عيّنات من المواد الأخرى الموجودة، حيث تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية. وقد أوقف صاحب المعمل وهو المدعو  ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)".

ختم:" تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتّحقيقات مستمرّة تحت إشراف القضاء المختص".
 
