لبنة وأجبان فاسدة.. شاهدوا ما ضبطته قوى الأمن (صورة)

لقوى الامن الداخلي أنّه " في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في لملاحقة الجرائم بمختلف أنواعها على جميع الأراضي اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، ولا سيّما المتعلّقة بالأمن الغذائي".



وقالت في يبلاغ:" داهمت قوّة من فصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي، بحضور مراقبة من وزارة الصّحة، معملاً لصناعة الألبان والأجبان في بلدة رياق البقاعيّة، حيث عثرت على حوالي /60/ كلغ من اللبنة الفاسدة تم تلفها، كما أُخِذَت عيّنات من المواد الأخرى الموجودة، حيث تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات وتفتقد للحدّ الأدنى من المعايير الصحيّة والغذائية. وقد أوقف صاحب المعمل وهو المدعو ع. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)".



ختم:" تمّ ختم المعمل بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، والتّحقيقات مستمرّة تحت إشراف المختص".

Advertisement