لبنان

سلسلة اجتماعات تحضيراً لإنشاء المنصة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات

Lebanon 24
19-12-2025 | 05:41
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة ثلاثة اجتماعات تقنية تشاورية تحضيراً لإنشاء المنصة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات في لبنان.

 

شارك في هذه اللقاءات أمينة صندوق الهيئة الوطنية السيدة لميا عسيران، والسيدة ميريام صفير رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة الوطنية، والدكتورة رولا جعفر عضوة الهيئة الوطنية، والدكتورة كاتي ساروفيم عضو الهيئة، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري وممثلات وممثلون من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ومن المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الدولية وفريقي عمل الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

تأتي هذه اللقاءات في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022–2030) وتنفيذًا لخطة عمل الهيئة الوطنية، وضمن مشروع "تعزيز قدرات الآليات الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، الذي تنفّذه الهيئة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم حكومة المملكة المتحدة.

 

خلال اللقاء، تمّ عرض الهيكلية الاوليّة للمنصّة، التي ستشمل الخدمات المتوفرة لضحايا العنف، والتقارير والمنشورات الصادرة عنها، والبيانات، ومراكز الإيواء، والخطوط الساخنة، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

 

بعدها دار نقاش بين المشاركين والمشاركات حول سبل مساهماتهم في المنصة، كما تمّ النقاش ببعض الاقتراحات والتوصيات.

 

 

مواضيع ذات صلة
ندوة وطنية في بيروت تناقش حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24
7 من كل 10 نساء يتعرضن للعنف الجنسي في وسائل النقل بباريس
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 14:35:46 Lebanon 24 Lebanon 24

