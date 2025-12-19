سلسلة اجتماعات تحضيراً لإنشاء المنصة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات

عقدت لشؤون المرأة بدعم من في وبتمويل من حكومة المتحدة ثلاثة اجتماعات تقنية تشاورية تحضيراً لإنشاء المنصة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات في لبنان.

شارك في هذه اللقاءات أمينة صندوق الهيئة الوطنية السيدة لميا عسيران، والسيدة ميريام رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة الوطنية، والدكتورة رولا جعفر عضوة الهيئة الوطنية، والدكتورة كاتي ساروفيم عضو الهيئة، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري وممثلات وممثلون من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ومن والنقابات والمنظمات الدولية وفريقي عمل الهيئة وصندوق للسكان.

تأتي هذه اللقاءات في إطار للمرأة في لبنان (2022–2030) وتنفيذًا لخطة عمل الهيئة الوطنية، وضمن مشروع "تعزيز قدرات الآليات الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، الذي تنفّذه الهيئة بالتعاون مع للسكان وبدعم حكومة المملكة المتحدة.

خلال اللقاء، تمّ عرض الهيكلية الاوليّة للمنصّة، التي ستشمل الخدمات المتوفرة لضحايا العنف، والتقارير والمنشورات الصادرة عنها، والبيانات، ومراكز الإيواء، والخطوط الساخنة، وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

بعدها دار نقاش بين المشاركين والمشاركات حول سبل مساهماتهم في المنصة، كما تمّ ببعض الاقتراحات والتوصيات.