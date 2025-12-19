تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
© Lebanon24
لبنان
السفارة الأميركية تلخّص اجتماع "الميكانيزم".. تقدم أمني واقتصادي وعودة آمنة
Lebanon 24
19-12-2025
|
05:47
A-
A+
\
photos
0
A+
A-
أعلنت السفارة الأميركية في بيان حول اجتماع "الميكانيزم" تسجيل "تقدم متواز" في المسارين الأمني والاقتصادي، مع تركيز على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.
وأكدت السفارة أهمية تعزيز قدرات
الجيش اللبناني
باعتباره "الضامن لأمن جنوب
الليطاني
"، مشيرة إلى إجماع على تهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان والانطلاق في
إعادة الإعمار
.
وشددت على أن التقدم السياسي والاقتصادي يبقى ضروريا لتعزيز المكاسب الأمنية والوصول إلى "سلام دائم".
Advertisement
