الاتحاد الوطني لنقابات العمال: ملتزمون الدفاع عن كرامة العمال المهاجرين

اكد " والمستخدمين في " (FENASOL)، في بيان لمناسبة للمهاجرين، "تضامنه الكامل والثابت مع العمال المهاجرين في مختلف أنحاء العالم، وجدد التزامه الدفاع عن كرامتهم وحرياتهم النقابية"، وقال:"يعد لبنان بلدا مستقبلا للعمال المهاجرين، فهم يأتون إليه بحثا عن فرص عمل لائقة وأمان اقتصادي، وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية لحماية حقوق العمال والمهاجرين، لا تزال فجوات التطبيق واسعة وخطيرة في لبنان".

ودان "المقاربات الأمنية والإدارية الضيقة لإدارة الهجرة، وسياسات التسوية الموقتة التي لا تعالج الأسباب الجذرية للاستغلال، فهذه السياسات لا تؤدي إلا إلى دفع العمال نحو الهشاشة وعدم الانتظام، وتعريضهم لمزيد من الانتهاكات بدلا من ضمان الحماية والعمل اللائق"، ودعا إلى إلغاء نظام الكفالة وضمان الإدماج الكامل للعمال المهاجرين، ولا سيما عاملات وعمال المنازل، في قانون العمل، المصادقة على اتفاقيتي الدولية الرقم 189 و190 وتنفيذها، إلى جانب الاتفاقيتين الرقم 87 و98 المتعلقتين بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، اضافة الى تنظيم ومراقبة مكاتب الاستقدام وفق مبادئ التوظيف العادل وضمان الوصول إلى العدالة ومحاكم العمل لجميع العمال دون تمييز".

وختم مطالبا بـ" اعتماد سياسات هجرة قائمة على الحقوق الإنسانية والعمالية، وبتعزيز قدراتهم القيادية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا ان "كرامتهم غير قابلة للمساومة".