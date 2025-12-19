بالفيديو: شخص يعاني من اضطرابات يهدّد السكان.. ومُناشدة

أفادت مندوبة " " عن أن شخصًا يعاني من اضطرابات نفسية يعمد إلى التهجم على السيارات والمارة على المعروف بشارع الكزدورة، ما أثار حالة من القلق في المنطقة.



أفادت مندوبة "لبنان24" بأن شخصًا يعاني من اضطرابات نفسية يعمد إلى التهجم على السيارات والمارة على طريق الميناء المعروف بشارع الكزدورة، ما أثار حالة من القلق في المنطقة.



وناشد السكان الجهات المختصة التدخل السريع للحد من هذه التصرفات، حفاظًا على السلامة العامة. pic.twitter.com/t20kYkX6Y5 — 24 (@Lebanon24) December 19, 2025