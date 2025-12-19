الصحة تطلق حملة وطنية وتوسّع خدمات الرعاية الأولية

نظّمت اللقاء السنوي للرعاية الصحية الأولية بعنوان «الاستثمار من أجل الأمن الصحي وعدالة الخدمات»، برعاية وحضور الدكتور ركان ناصر الدين، حيث استعرضت أبرز إنجازات القطاع خلال العام الماضي وأعلنت مسارات جديدة لتعزيزه، أبرزها اعتماد رزم خدمات صحية وفق العمر والحالة الصحية، وإطلاق حملة وطنية للتوعية حول من النوع الأول.



وأكد ناصر الدين أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية يشكّل أولوية وطنية، في ظل تحمّل المواطنين الجزء الأكبر من الكلفة الصحية، مشيرًا إلى تنفيذ خطوات عملية لدعم المراكز عبر تزويدها بالمعدات، العمل على تأمين أسقف مالية تضمن استمراريتها، وتعزيزها بأدوية الأمراض المزمنة بكلفة أقل على الدولة.



ولفت إلى الوزارة توسيع شبكة المراكز، تطوير تصنيفها، تعزيز الخدمات الرقمية والنفسية، دعم الموارد البشرية، وتحسين نظام المعلومات الصحية، بما يساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والعدالة الصحية.



، شدد وزير العمل محمد أهمية دعم الكوادر الصحية وتحسين ظروف عملها للحفاظ على الكفاءات، فيما أكد ممثل في عبد الناصر أبو بكر أن الرعاية الصحية الأولية عنصر أساسي في خفض الكلفة وتعزيز صمود النظام الصحي.



واختُتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز الشراكات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان نظام صحي أكثر فعالية وعدالة في لبنان.

