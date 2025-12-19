تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الراعي استقبل الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

Lebanon 24
19-12-2025 | 07:27
 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة بروتوكولية تعارفية، كما تم البحث في ملف النازحين السوريين والجهود القائمة لتأمين عودتهم إلى بلادهم بالتعاون مع المفوضية.

 

وكان الراعي استقبل السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، في حضور عدد من المطارنة والآباء، في زيارة تهنئة بالأعياد المجيدة. وكانت مناسبة تم في خلالها عرض للزيارة الإستثنائية والتاريخية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، وللإنطباع المؤثر الذي تركته عند السلطات السياسية والرسمية واللبنانيين بمختلف اطيافهم وانتماءاتهم، لا سيما أبناء الكنيسة الجامعة الذين تميز استقبالهم بحفاوة وحماسة نادرتين.

 

وقدم السفير بورجا اعتذاره، عن عدم المشاركة في قداس الميلاد الذي سيحتفل به صاحب الغبطة في بكركي لترؤسه قداس العيد الإحتفالي للقوة الدولية في الجنوب.

الأمم المتحدة تختار برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين اعتبارًا من 2026
الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب الرئيس العراقي السابق برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين
"رويترز" عن وثيقة: الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الرئيس العراقي السابق برهم أحمد صالح مفوضًا جديدًا لشؤون اللاجئين
الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً جديداً لمفوضية اللاجئين (أ.ف.ب)
