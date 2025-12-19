عون خلال استقبال كرم: عودة أهالي القرى الحدودية أولوية تسبق كل الملفات

أكد رئيس الجمهورية أن عودة أهالي القرى الحدودية إلى منازلهم وأراضيهم تشكّل الأولوية المطلقة، معتبرًا أنها المدخل الأساسي للبحث في سائر الملفات والتفاصيل المرتبطة بالوضع الحدودي.



كلام جاء خلال استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير ، الذي أطلعه على أجواء للجنة والنقاشات التي خلاله.



وخلال اللقاء، عُرض تقرير موثّق حول ما أنجزه ميدانيًا، كما جرى الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعدًا للاجتماع المقبل للجنة.

