Najib Mikati
لبنان

عون خلال استقبال كرم: عودة أهالي القرى الحدودية أولوية تسبق كل الملفات

Lebanon 24
19-12-2025 | 07:44
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن عودة أهالي القرى الحدودية إلى منازلهم وأراضيهم تشكّل الأولوية المطلقة، معتبرًا أنها المدخل الأساسي للبحث في سائر الملفات والتفاصيل المرتبطة بالوضع الحدودي.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على أجواء الاجتماع الأخير للجنة والنقاشات التي دارت خلاله.

وخلال اللقاء، عُرض تقرير موثّق حول ما أنجزه الجيش اللبناني ميدانيًا، كما جرى الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعدًا للاجتماع المقبل للجنة.
النائب محمد الخواجة ممثلا الرئيس نبيه بري في اللقاء التنسيقي الاول نحو اعادة الاعمار: لقد اثبت أهالي القرى الحدودية انهم لا ينتظرون المعجزات بل يصنعونها بالثبات والعرق والدم
مسعد خلال زيارته قائد الجنوب الإقليمي: حماية الأهالي أولوية في مواجهة السرقات
تفعيل "الميكانيزم" وعودة أهالي الجنوب محور لقاء عون وأورتاغوس
تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: نطالب بإعفاء اهالي المنطقة من كافة الرسوم والضرائب
