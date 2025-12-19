في لبنان.. مسنة ماتت حرقا بعد اندلاع نيران داخل شقّتها (فيديو)

أنقذ عناصر الدفاع المدني مواطنة كانت نائمة في غرفتها عند اندلاع النيران داخل الشقة التي تقطنها مع والدتها البالغة من العمر ٩٥ سنة في والتي توفيت حرقاً.



كذلك أسفر الحريق عن نفوق كلبين اختناقاً كانا في الشقة.



وقد تم نقل المواطنة الى احد مستشفيات المنطقة.

وقد تم نقل المواطنة الى احد مستشفيات المنطقة.