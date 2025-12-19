الزراعة: شحنة الأبقار المصرية تخضع للحجر… والنتائج مطمئنة

نظّمت جولة ميدانية لممثلي إلى مرفأ ، لمواكبة أعمال الحجر الصحي البيطري التي تنفّذها الفرق المختصة على بواخر المواشي، ولا سيّما باخرة الأبقار من مصر العربية، في إطار تعزيز الشفافية وطمأنة الرأي العام بشأن الإجراءات الوقائية المتّخذة لمكافحة مرض الحمى القلاعية.



وأوضح عضو للزراعة النقيب السابق لمربي الأبقار الحلوب المهندس خير ، المكلّف رئاسة اللجنة الفنية للكشف على الشحنة، أنّ الفحوصات أُجريت وفق البروتوكولات المعتمدة، من خلال لجنة مؤلفة من أربعة أطباء بيطريين من وزارة الزراعة، حيث أُخذت عينات دم وأُرسلت إلى المختبر المختص. وأكّد أن نتائج التحاليل المتقدّمة (NSP ELISA وRT PCR) جاءت سلبية، ما يثبت خلو الشحنة من مرض الحمى القلاعية.



وأشار إلى أن الأبقار ستُخضع لاحقًا لفترة حجر في مزارع الشركة المستوردة، تحت إشراف مديرية الثروة الحيوانية، قبل اتخاذ القرار النهائي بالإفراج عنها.



، أكّد رئيس المركز اللبناني للطب البيطري النقيب السابق للأطباء البيطريين الدكتور جمال خزعل أن وزارة الزراعة تعتمد منذ سنوات التلقيح الإلزامي للأبقار المستوردة، موضحًا أن مرض الحمى القلاعية موجود في دول عدة في المنطقة، ولا يشكّل خطرًا على الإنسان، بل يقتصر تأثيره على الثروة الحيوانية.



ولفت إلى أن العترة المكتشفة حديثًا (SAT1) تُعد من السلالات الشديدة التعقيد، ما يفسّر حجم الأضرار التي لحقت بالإنتاج الحيواني، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية، والرقابة المستمرة، وأخذ العينات لتحديد نوع العترة وضمان فعالية اللقاحات.



وأكد خزعل بالمعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و"الفاو"، مثنيًا على التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، ومشدّدًا على أن الإجراءات المتّخذة علمية وموثّقة، وتأتي ضمن القوانين الدولية المعتمدة.









