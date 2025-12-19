تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاءات خدماتية للبزري مع خبراء السير ولجنة الممرضين الفلسطينيين

Lebanon 24
19-12-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1457452-639017549158200447.jpeg
Doc-P-1457452-639017549158200447.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدًا من خبراء السير، حيث جرى البحث في الأوضاع الخدماتية في مدينة صيدا. وخلال اللقاء، نقل أعضاء الوفد شكرهم للبزري على مواساتهم بوفاة عميد خبراء السير المرحوم محمد البابا، مثمّنين تعاونه الدائم وعلاقته الإيجابية مع الخبراء والمواطنين، ولا سيّما في الشؤون الإنسانية والخدماتية.

من جهته، عبّر البزري عن تقديره لجهود خبراء السير، مؤكّدًا حرصه على استمرار التعاون لما فيه مصلحة المدينة وأهلها، ومشدّدًا على أهمية العمل المشترك في خدمة الشأن العام.

كما استقبل البزري لجنة متابعة شؤون الممرضين الفلسطينيين المستقلين وطلاب التمريض، حيث جرى بحث القوانين المعمول بها وانعكاسها على واقع الممرض الفلسطيني ضمن النظام الصحي اللبناني.
 
وأشاد بالدور المهني والإنساني الذي يؤدّيه الممرضون الفلسطينيون، مؤكّدًا دعمه لمطالبهم ومتابعة قضاياهم مع وزير الصحة بهدف إيجاد حلول عملية تسهّل عملهم وتعزّز مشاركتهم في القطاع الصحي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني تبحث أوضاع الممرضين الفلسطينيين مع وزير الصحة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ستنشئ مع السلطة الفلسطينية لجنة مشتركة لتعزيز قيام الدولة الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري التقى لجنة تجار سوق "الحسبة" في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان بحث مع فعاليات عكارية شؤونًا حياتية وخدماتية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الشؤون الإنسانية

الفلسطينيين

الفلسطينيون

عبد الرحمن

وزير الصحة

من جهته

الرحمن

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-19
Lebanon24
12:42 | 2025-12-19
Lebanon24
12:39 | 2025-12-19
Lebanon24
12:20 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24