لقاءات خدماتية للبزري مع خبراء السير ولجنة الممرضين الفلسطينيين

استقبل النائب الدكتور البزري وفدًا من خبراء السير، حيث جرى البحث في الأوضاع الخدماتية في مدينة . وخلال اللقاء، نقل أعضاء الوفد شكرهم للبزري على مواساتهم بوفاة عميد خبراء السير المرحوم محمد البابا، مثمّنين تعاونه الدائم وعلاقته الإيجابية مع الخبراء والمواطنين، ولا سيّما في والخدماتية.



، عبّر البزري عن تقديره لجهود خبراء السير، مؤكّدًا حرصه على استمرار التعاون لما فيه مصلحة المدينة وأهلها، ومشدّدًا على أهمية العمل المشترك في خدمة الشأن العام.



كما استقبل البزري لجنة متابعة شؤون الممرضين المستقلين وطلاب التمريض، حيث جرى بحث القوانين المعمول بها وانعكاسها على واقع الممرض الفلسطيني ضمن النظام الصحي اللبناني.

وأشاد بالدور المهني والإنساني الذي يؤدّيه الممرضون ، مؤكّدًا دعمه لمطالبهم ومتابعة قضاياهم مع بهدف إيجاد حلول عملية تسهّل عملهم وتعزّز مشاركتهم في القطاع الصحي.