بلدية بخعون تحذّر أصحاب المولدات من مخالفة التعرفة الرسمية

حذّرت بلدية بخعون – أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة من الاستمرار في مخالفة التعرفة الرسمية التي تحددها والمياه، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.وأوضحت البلدية أنه، وبعد متابعة ميدانية أظهرت وجود مخالفات واسعة، فإن أي خرق للتسعيرة الرسمية بعد صدور هذا البيان سيُقابل بتدابير فورية، تشمل الملاحقة القانونية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالتعرفة المعلنة وإبرازها بشكل واضح للمشتركين، محذّرة من أي استغلال للمواطنين، وداعية الأهالي إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات وفق الأصول المعتمدة.