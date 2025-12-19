انتهاء أعمال الترميم والصيانة في نفق شكا

علم أنّ أعمال الترميم والصيانة في نفق شكا قد انتهت بشكل كامل، على أن يُعاد كليًا أمام حركة السيارات صباح يوم الاثنين المقبل.



ويُذكر أنّ المسلك من الأوتستراد كان قد أُقفل منذ عدة سنوات، إثر انهيار في التربة الجبلية الملاصقة للطريق، ما شكّل خطرًا على السلامة العامة وأدّى إلى إقفال الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

