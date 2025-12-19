تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مشاريع اقتصادية بين إسرائيل ولبنان؟ مصدر إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
19-12-2025 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1457485-639017597905717284.png
Doc-P-1457485-639017597905717284.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمعت قبل ظهر اليوم لجنة الميكانيزم في الناقورة في لقائها الخامس عشر، حيث شارك في الاجتماع الرسمي السفير السابق سيمون كرم ممثلا مدنيا للحكومة في اللجنة الخماسية العسكرية، وشاركتفيها إسرائيل بممثل مدني لها.

في السياق، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر قوله أن اجتماع الناقورة سجل تقدما باتجاه خطوات في مشاريع اقتصادية بين لبنان وإسرائيل.

كذلك، كشف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل عن اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، الذي انعقد اليوم في الناقورة. حيث لفت إلى مشاركة يوسف درازنين فيه، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي للسياسة الخارجية. 

كما أشار المكتب إلى أهداف الاجتماع الخامس عشر للميكانزيم اليوم، الذي عُقد برعاية أميركية وحضور الموفدة مورغان أورتاغوس، و"هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله". وبحسب مكتب نتنياهو فإنّ "الاجتماع بحث سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان"، معتبراً أن "المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله". 

وأضاف أن "اجتماع الناقورة يبحث ضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان".

وكانت قد قالت اللسفارة الأميركية في بيروت،عن تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، وتقوية قدرات الجيش اللبناني الضامن للأمن في قطاع جنوب نهر الليطاني، باعتباره أمراً أساسيا.

وذكر البيان أن المشاركين المدنيين ركزوا على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار ومعالجة الأولويات الاقتصادية.

كما لاحظوا أن التقدم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملا، ويعد أمرا ضروريا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: طهران تعيد تسليح وكلائها في اليمن ولبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نعمل مع أميركا على تخفيف التوتر بين إسرائيل ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية للحدث: ضبط الحدود بين إسرائيل ولبنان سيكون تحت مظلة الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تُحضر إسرائيل للبنان؟ سيناريوهات أمنية وتقريرٌ يكشف
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

عربي-دولي

مورغان أورتاغوس

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

نائب رئيس

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-19
Lebanon24
12:42 | 2025-12-19
Lebanon24
12:39 | 2025-12-19
Lebanon24
12:20 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24