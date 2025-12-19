اليونيفيل تسلّم الجيش حقلا مطهّرا من الألغام

سلّمت "اليونيفيل" اليوم إلى القوات المسلحة حقلا للألغام تمّ تطهيره قرب "الخط الأزرق" في بلدة "بليدا" ، في أول تسليم لحقل اكتملت أعمال تطهيره منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي.



وبدأت عمليات إزالة الألغام في "12 آب" على مساحة تقارب "2000" ، واكتملت مطلع هذا الشهر. وخلال العملية عثر خبراء إزالة الألغام التابعون لـ"اليونيفيل" على "393" لغما جرى تدميرها في الموقع بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.



وأعلنت "اليونيفيل" أنها تخطط لتسليم حقول إضافية جرى تطهيرها في وقت قريب.



وبناء على طلب من ، كانت "اليونيفيل" قد استأنفت الصيف الماضي عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في بعد نحو عامين من تعليقها بسبب تبادل إطلاق النار عبر "الخط الأزرق"، في إطار التعاون المستمر مع القوات المسلحة اللبنانية..



وأضافت أن هذه العملية تأتي ضمن مهام إزالة ألغام نفذتها خلال العام الماضي داخل وحول قواعدها وعلامات "الخط الأزرق" وكذلك أثناء إزالة العوائق على الطرق.

