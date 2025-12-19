تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الهيئات الزراعية تحذّر: قانون البذور يهدّد السيادة الغذائية والبذور البلدية

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:22
A-
A+
Doc-P-1457495-639017617520809428.png
Doc-P-1457495-639017617520809428.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن اللقاء الوطني للهيئات الزراعية أنه شارك في اجتماع تشاوري في وزارة الزراعة مع الوزير الدكتور نزار هاني، خُصّص لبحث الملاحظات المقدّمة حول اقتراح قانون تنظيم البذور والشتول ومواد الإكثار.

وضمّ الاجتماع ممثلين عن الهيئات الزراعية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالزراعة والبيئة وحقوق الإنسان، إلى جانب مزارعين وباحثين وخبراء، وبحضور مفوض الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار اللقاء إلى أنه عرض ملاحظات أساسية تتعلّق بالمخاطر المحتملة للتشريع المقترح، ولا سيما ما قد يفرضه على البذور البلدية وحق المزارعين في إكثارها وتبادلها، إضافة إلى ما قد يشكّله من مساس باستقلالية لبنان في رسم سياساته الزراعية والغذائية بعيدًا عن ضغوط الشركات الكبرى.

وأكد ضرورة اعتماد نهج تشاركي فعلي في إعداد القوانين الزراعية، يقوم على إشراك المزارعين والتعاونيات ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في أي سياسة زراعية.

وشدد اللقاء على أن حماية البذور البلدية تمثل قضية سيادية مرتبطة بالأمن الغذائي، وصمود المزارعين، والحفاظ على التراث الزراعي والتنوّع الحيوي في لبنان.

واعتبر أن الاجتماع يشكّل خطوة أولى في مسار نقاش أوسع حول قانون البذور والسياسات الزراعية، مشددًا على أن جدّية هذا المسار تبقى مرهونة بالأخذ بالملاحظات المطروحة وترجمتها إلى آليات واضحة وشفافة.

وختم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل دفاعًا عن البذور البلدية وحقوق المزارعين، مثنيًا على اهتمام وزير الزراعة بالسيادة الزراعية والقطاع الزراعي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
«اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» يحذّر من مخاطر مشروع قانون البذور والشتول
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: البذور البلدية إرث وطني وركيزة للأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اليك فوائد زيت بذور الكتان للبشرة والشعر
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما الأفضل.. بذور اليقطين أم اللوز؟
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 20:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان

المجتمع المدني

الهيئة الوطنية

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

قانون تنظيم

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:55 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:12 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2025-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-19
Lebanon24
12:42 | 2025-12-19
Lebanon24
12:39 | 2025-12-19
Lebanon24
12:20 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
Lebanon24
12:11 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24