لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.. جلسة للحكومة الاثنين

يعقد عند الساعة الثانية ظهر الاثنين جلسة في لبحث مواضيع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع،على أن يستكمل البحث عند الاقتضاء صباح يوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً في السراي الحكومي.

اضغط هنا. للاطلاع على جدول الاعمال ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع كاملا