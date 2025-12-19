تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كرامي أمام استحقاقات تربوية ملحّة: المجالس التحكيمية والمناهج في الواجهة

Lebanon 24
19-12-2025 | 10:52
Doc-P-1457504-639017635761561092.png
Doc-P-1457504-639017635761561092.png photos 0
تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ملفات تربوية أساسية خلال سلسلة اجتماعات، إذ بحثت مع منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر في تسريع تعيين المجالس التحكيمية التربوية في المحافظات، واستعرضت المراحل التي بلغها تعديل القانون 515 المتعلّق بالموازنات المدرسية، من دون حسم القرار النهائي بشأن الشهادة المتوسطة حتى الآن.

وفي إطار دعم تطوير الموارد التعليمية، وقّعت كرامي مذكرة تفاهم مع جمعية war child، تتيح وضع منصة Can’t Wait to Learn بتصرّف المركز التربوي للبحوث والإنماء، بهدف تعزيز برامج التدريب ورفع جهوزية الموارد البشرية والاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي المتوافر.

كما عقدت اجتماعًا مع رئيسة المركز التربوي هيام إسحق، بحضور الفريقين الإداري والتربوي والخبراء المعنيين، جرى خلاله الاطلاع على الخطة التحضيرية للبدء بتطبيق المناهج الجديدة.

