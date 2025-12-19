كرامي أمام استحقاقات تربوية ملحّة: المجالس التحكيمية والمناهج في الواجهة

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ملفات تربوية أساسية خلال سلسلة اجتماعات، إذ بحثت مع منسّق التربوية الخاصة الأب في تسريع تعيين المجالس التحكيمية التربوية في المحافظات، واستعرضت المراحل التي بلغها تعديل القانون 515 المتعلّق بالموازنات المدرسية، من دون حسم القرار النهائي بشأن الشهادة المتوسطة حتى الآن.



وفي إطار دعم تطوير الموارد التعليمية، وقّعت كرامي مع جمعية ، تتيح وضع منصة Can’t Wait to Learn بتصرّف للبحوث والإنماء، بهدف تعزيز برامج التدريب ورفع جهوزية الموارد البشرية والاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي المتوافر.



كما عقدت اجتماعًا مع رئيسة المركز هيام إسحق، بحضور الفريقين الإداري والتربوي والخبراء المعنيين، جرى خلاله الاطلاع على الخطة التحضيرية للبدء بتطبيق المناهج الجديدة.





