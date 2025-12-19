تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
19
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد اجتماع الناقورة الخامس عشر… بيان أميركي بلا أسماء ولا أجوبة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-12-2025
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب المتابعين، بدا أنّ السفارة الأميركية، في بيانها الصادر اليوم بعد اجتماع
الناقورة
الخامس عشر، تعمّدت اعتماد صيغة "دبلوماسية" شديدة العمومية، أقرب إلى بيان مُفصَّل على القياس، من دون أي تفاصيل جوهرية أو أسماء واضحة. فلا تحديد لهوية الحاضرين، ولا شرح لما جرى، ولا توضيح لما هو خارج السياق المعتاد.
هذا الأسلوب زاد من منسوب الالتباس بدل أن يخفّفه، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الهدف إبقاء كل الاحتمالات مفتوحة وتجنّب أي إحراج سياسي أو إعلامي. ومع غياب أي توضيح لاحق، بدا البيان أقرب إلى رسالة مُنمَّقة منه إلى إخبار فعلي للرأي العام.
وفي ظل هذا الصمت، تتكاثر الأسئلة، فيما تبقى الحقيقة مؤجَّلة بانتظار رواية أوضح… إن حصلت!
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
Lebanon 24
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
20/12/2025 03:32:57
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة يبحث ضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة يبحث ضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان
20/12/2025 03:32:57
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو بشأن اجتماع الناقورة: المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله
Lebanon 24
مكتب نتنياهو بشأن اجتماع الناقورة: المبادرات الاقتصادية مع لبنان تبرز المصلحة في إزالة تهديد حزب الله
20/12/2025 03:32:57
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء إجتماع الميكانيزم في رأس الناقورة
Lebanon 24
انتهاء إجتماع الميكانيزم في رأس الناقورة
20/12/2025 03:32:57
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
دبلوماسي
ماسي
دبلو
بانت
الهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
Lebanon 24
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
16:14 | 2025-12-19
19/12/2025 04:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon
Lebanon 24
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon
15:57 | 2025-12-19
19/12/2025 03:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:58 | 2025-12-19
19/12/2025 02:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل بما يضمن حقوق الشعوب
Lebanon 24
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل بما يضمن حقوق الشعوب
14:38 | 2025-12-19
19/12/2025 02:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس
Lebanon 24
تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس
14:33 | 2025-12-19
19/12/2025 02:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
Lebanon 24
بري يكسب الجولة :مجلس النواب يُشرِّع
02:00 | 2025-12-19
19/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
Lebanon 24
الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا
10:51 | 2025-12-19
19/12/2025 10:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
Lebanon 24
من البطولات إلى المأساة.. وفاة أسطورة رياضية وعائلته بتحطم طائرة (فيديو)
00:12 | 2025-12-19
19/12/2025 12:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يتعرّض لوعكة صحية أدخلته المستشفى.. وهذا وضعه (صورة)
02:51 | 2025-12-19
19/12/2025 02:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
08:54 | 2025-12-19
19/12/2025 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
16:14 | 2025-12-19
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
15:57 | 2025-12-19
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon
14:58 | 2025-12-19
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
14:38 | 2025-12-19
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل بما يضمن حقوق الشعوب
14:33 | 2025-12-19
تحرّك قضائي بعد فيديو طلاب إحدى مدارس طرابلس
14:25 | 2025-12-19
فرنسا تسعى لتأجيل الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله"
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
20/12/2025 03:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24