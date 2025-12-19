بعد اجتماع الناقورة الخامس عشر… بيان أميركي بلا أسماء ولا أجوبة

بحسب المتابعين، بدا أنّ السفارة الأميركية، في بيانها الصادر اليوم بعد اجتماع الخامس عشر، تعمّدت اعتماد صيغة "دبلوماسية" شديدة العمومية، أقرب إلى بيان مُفصَّل على القياس، من دون أي تفاصيل جوهرية أو أسماء واضحة. فلا تحديد لهوية الحاضرين، ولا شرح لما جرى، ولا توضيح لما هو خارج السياق المعتاد.



هذا الأسلوب زاد من منسوب الالتباس بدل أن يخفّفه، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الهدف إبقاء كل الاحتمالات مفتوحة وتجنّب أي إحراج سياسي أو إعلامي. ومع غياب أي توضيح لاحق، بدا البيان أقرب إلى رسالة مُنمَّقة منه إلى إخبار فعلي للرأي العام.

وفي ظل هذا الصمت، تتكاثر الأسئلة، فيما تبقى الحقيقة مؤجَّلة بانتظار رواية أوضح… إن حصلت!

