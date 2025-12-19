أطلقت وزارة الصحة اللبنانية تطبيقا حديثا يمكّن المريض من التحقق من الدواء وتتبعه.
مصادر في الوزارة قالت لـ"لبنان24
" أنّ هذا التطبيق الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية
سيشكّل ضربة للمزورين والمهربين.
وقال المصدر أنّ مسح الدواء عبر "الباركود" من قبل المريض سيضمن له معرفة ما إذا كانت هذه العلبة من الدواء خاضعة لرقابة وزارة الصحة
، أو مسجّله حسب الاصول والمعايير المُعتمدة.
وأكّد المصدر أنّ التطبيق سيتطور أكثر مع الوقت ليغطي كل الأدوية في السوق اللبناني، وهذا ما سيساهم في قطع الطريق كليا على المهربين، وصيدلية "الشنطة" أو الاونلاين التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة في لبنان
، حيث كان يتم بيع الدواء بشكل غير قانوني، علمًا أنّه انتشر في السوق أدوية من مصادر غير موثوقة، دخلت إلى لبنان عن طريق التهريب.