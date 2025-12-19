تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خبر سار.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة عن أموال المودعين!

Lebanon 24
19-12-2025 | 12:11
A-
A+
Doc-P-1457566-639017687477868874.webp
Doc-P-1457566-639017687477868874.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تتقدم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع وحل الفجوة المالية، مؤكداً أن الاعتراف بالمعضلة المالية ووضع مسار قابل للتنفيذ أمر لا بدّ منه.

وأوضح أن إطار حل الفجوة المالية يشكّل خطوة أساسية لتعافي القطاع المصرفي ويعيد الثقة بالنظام المالي للدولة، مشدداً على أنه لا يمكن للاقتصاد أن ينمو من دون نظام مصرفي سليم.

وأشار إلى أن آليات الاسترداد تشمل فرض غرامات على من استغلوا الانهيار المالي، لافتاً إلى أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة، في حين سيحصل من تزيد ودائعهم عن 100 ألف دولار على سندات بقيمة ودائعهم. وختم بالتأكيد أن علاج الأزمة المالية يحتاج إلى الصدق وتحمل المسؤولية.

وقال إن الدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة.
 
وشدد  سلام على أن هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً.
 
واعتبر سلام أن المشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً  وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: ردّ أموال المودعين احد ابرز أهدافي
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار… هذا ما أعلنه كنعان بشأن "وصلة العطشانة"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
آلية استرجاع الودائع.. هكذا ستُقسم أموال المودعين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة غير موفّقة لسلامة.. أين أموال المودعين؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مصرف لبنان

نواف سلام

الفجوة

لبنان

نواف

ساسي

راما

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-19
Lebanon24
15:57 | 2025-12-19
Lebanon24
14:58 | 2025-12-19
Lebanon24
14:38 | 2025-12-19
Lebanon24
14:33 | 2025-12-19
Lebanon24
14:25 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24