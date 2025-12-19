وزير الدفاع استقبل سفير موريتانيا ورئيس ديوان المحاسبة

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الطالب المختار المجتبى، وذلك بمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية الجديدة في ، يرافقه القنصل الفخري للجمهورية الإسلامية الموريتانية ناصر .



وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما استقبل اللواء منسى رئيس المحاسبة القاضي محمد بدران. وخلال اللقاء، تم التداول في قضايا مرتبطة بالشأن العام، إضافة إلى بحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل المؤسسات الرقابية.

