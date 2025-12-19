في آخر تصريح... هذا ما أعلنته فرنسا عن مؤتمر دعم الجيش

أضاف في حديث لـ " ": "لا بد من تنظيم مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط وتحديد موعده لأنه يقدم أفقا جديداً وتوصّلنا الى اتفاق لمتابعة دقيقة لما تقوم به القوات المسلحة ".