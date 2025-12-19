تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في آخر تصريح... هذا ما أعلنته فرنسا عن مؤتمر دعم الجيش

Lebanon 24
19-12-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1457585-639017730437298771.webp
Doc-P-1457585-639017730437298771.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفرانس، إلى أن "هناك ديناميكية إيجابية جداً انبثقت من الاجتماع الثلاثي في باريس وهدفنا إنجاز خطة 5 أيلول وحصرية السلاح وسيادة القوات المسلحة على الجنوب".

أضاف في حديث لـ "mtv": "لا بد من تنظيم مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط وتحديد موعده لأنه يقدم أفقا جديداً وتوصّلنا الى اتفاق لمتابعة دقيقة لما تقوم به القوات المسلحة اللبنانية". 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح... هل سيعود بنزيما إلى منتخب فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في آخر تصريح... هذا ما أعلنه السفير الأميركي الجديد بشأن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إهتمام فرنسي بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش" ورسائل لودريان بين الدعم والإنذار
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر دعم الجيش

اللبنانية

الفرنسية

باسم ال

لبنان

فرنسا

باريس

باري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-19
Lebanon24
15:57 | 2025-12-19
Lebanon24
14:58 | 2025-12-19
Lebanon24
14:38 | 2025-12-19
Lebanon24
14:33 | 2025-12-19
Lebanon24
14:25 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24