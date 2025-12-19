يعاني من حالة نفسية غير مستقرة.. قاصر مفقود (صورة)

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:

اسامه حسام نطفجي (مواليد عام 2009، سوري)الذي غادر بتاريخ 6-12-2025 منزل ذويه الكائن في ، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يعاني من حالة نفسية غير مستقرة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة القضائية في وحدة على الرّقم: 921115-05 أو 922173-05