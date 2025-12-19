اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي بعد أول أنفاق المطار باتجاه خلدة

وقع اصطدام بين سيارة والفاصل الوسطي بعد أول أنفاق المتجه نحو ، وأسفر الحادث عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات.



وتوجه على الفور دراج من مفرزة سير إلى مكان الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة وتنظيم حركة المرور وضمان انسيابية السير على الطريق.

