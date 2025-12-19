تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سليمان نفى تصريحات وهاب وأكد استقلالية مواقفه

Lebanon 24
19-12-2025 | 13:46
نفى المكتب الإعلامي للنائب محمد سليمان، في بيان، "نفيًا قاطعًا  ما ورد في المقابلة التي أدلى بها السيد وئام وهاب لأحد المواقع الإلكترونية"، واضعا "ما صدر عنه في إطار الافتراء المتعمّد، والكذب السياسي، ومحاولات التشويه وحملات التحريض". 

واكد ان "النائب سليمان لم يكن يوما، ولن يكون، تابعا او منفذا  لأوامر أو إملاءات من أي جهة كانت، وان مواقفه نابعة من قناعة وطنية صلبة وخيار سياسي مستقل يتخذه  بوعي ومسؤولية، وبعد تشاور دائم مع زملائه في الكتلة النيابية، ومع قاعدته الشعبية التي منحته ثقتها. وهو لن يتهاون في الدفاع عن سمعته وكرامته ، ويحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بحق كل من يسيء أو يفترِي، أياً كان موقعه".
المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

محمد سليمان

نائب سليمان

وئام وهاب

محمد سليم

نائب محمد

محمد س

