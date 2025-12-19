مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"



رفعت الجلسة التشريعية وصدق محضرها ولازال هناك من هو أسير مواقفه منها عالقا في ساحة النجمة.



وفي هذا الإطار أكد لل NBN أن انعقاد الجلسة النيابية سمح لقوانين مهمة جدا ان تبصر النور معتبرا أن الجلسة كانت أكثر من ضرورية.



وشدد الرئيس بري على أن مصر تلعب دورا إيجابيا لتجنيب أي تصعيد كاشفا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي حط في لم يحمل أية تحذيرات.



مدبولي الذي جال على الرؤساء الثلاثة تمحورت مواقفه حول أهمية تحقيق الاستقرار في لبنان وبسط سيادة كامل أراضيها وضرورة انسحاب اسرائيل الفوري غير المشروط من كامل الأراضي واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية بالإضافة إلى التنفيذ الكامل ودون انتقائية للقرار 1701.



في شأن متصل عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الأخير لهذا العام في رأس الناقورة بحضور الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس وبحسب بيان السفارة الاميركية فإن المشاركين أجمعوا على تعزيز قدرات الجيش اللبناني الضامن للأمن في جنوب قطاع الليطاني وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم ودفع جهود إعادة الإعمار ومعالجة الأولويات الاقتصادية.



كواليس الاجتماع نقلها السفير السابق سيمون كرم لرئيس الجمهورية جوزاف عون الذي شدد على أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وارضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى.



في الشأن الفلسطيني وفيما تتجه الانظار الى ميامي لعقد اجتماع أميركي قطري مصري وتركي لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان جيش الاحتلال الاسرائيلي على موعد جديد مع سلسلة من الغارات التي شنها على خان يونس ورفح مما أدى الى ارتقاء شهداء.



مقدمة الـ"أم تي في"



الوضع في لبنان: هبة باردة هبة ساخنة.



من ابرز الهبات الباردة اجتماع الميكانيزم في الناقورة، الذي بحث في ما تم انجازه حتى الان لنزع سلاح جنوب الليطاني اضافة الى امور على تماس بالاقتصاد.



اجتماع الميكانيزم في ذاته مؤشر ايجابي، لأنه قناة رسمية يمكنها ان تشكل وسيلة للتواصل اذا تأزمت الامور، او ربما لمنع تأزم الامور. في المقابل الهبات الساخنة كثيرة، لأن المؤشرات الاتية من اسرائيل واميركا سلبية.



ففي تل ابيب اشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الى انه اذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ مهمة نزع السلاح من الان الى نهاية الشهر الجاري فان احتمال الحرب سيزداد.



وفي واشنطن اشار مراسل الـ " ام تي في" في البيت الابيض الى ان الحديث بدأ يتزايد في العاصمة الاميركية عن ضرورة الانتقال من المواقف الكلامية الى الفعل في حال اصر حزب الله على عدم نزع سلاحه.



وثمة كلام على وجود بحث جدي بخطة عسكرية تشارك فيها لتحقيق الهدف المتمثل بحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية.



داخليا، ترددات الجلسة البرلمانية تتواصل. والموقف الابرز جاء من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اشار الى وجود تواطؤ بين الرؤساء الثلاثة لعقد الجلسة التشريعية، معتبرا ان ما يحصل دليل على عودة الترويكا من جديد.



البداية من واشنطن التي رفعت مستوى النقاش عن حزب الله من السياسة الى معادلات الامن القومي. هكذا فان ما كان يدار خلف الابواب المغلقة بات اليوم على طاولة النقاش الامني العلني.



ما الذي يدور في الكواليس الاميركية؟



والى اي حد وصل النقاش حول الخيارات المطروحة؟



مقدمة "المنار"



لبنان عند أولوية عودة سكان القرى الجنوبية الى قراهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى في لجنة الميكانيزم كما تقول رئاسة الجمهورية اللبنانية، والاميركي يسعى الى التقدم السياسي والاقتصادي كشرط لترسيخ سلام دائم كما تقول السفارة الاميركية، والاسرائيلي عند تمسكه بتعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة بازالة تهديد حزب الله كما يقول بيان الحكومة الصهيونية.



فماذا تقول الحقيقة بعد الاجتماع الخامس عشر للجنة الميكانيزم في الناقورة، والثاني بحضور مدنيين عن بيروت وتل ابيب؟ حقيقة الواقع تقول إنه لا شيء تغير على الارض ولا في النوايا الصهيونية، مع العدوانية اليومية والتهديدات المستمرة وآمالهم المعقودة بتغيير مسار الميكانيزم، مستعينين بجوقة من الساسة اللبنانيين تشاركهم الهدف وتصطف معهم ضد المقاومة واهلها.



في السياسة، تظهرت الاضداد وطفى الإنعزال القواتي جليا من خلال المشهد النيابي، وأتبعه سمير جعجع بهجوم على الرئاسات الثلاث بعد اهانات كالها وحزبه الى نواب تكتل الاعتدال ومن حضر جلسة الخميس التشريعية.

جلسة ظهرها جعجع بادائه ومواقفه كهزيمة سياسية لخطه السياسي، فيما اعتبرها الرئيس نبيه بري أكثر من ضرورية في هذه المرحلة لإتاحتها إقرار قوانين مهمة للناس.



وعن أهمية زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الى بيروت، رأى الرئيس بري ايجابية بالدور المصري لتجنيب لبنان اي تصعيد، نافيا ان يكون الرئيس مدبولي قد حمل اي تحذير خلال زيارته.



زيارة شملت الرئاسات الثلاث والهيئات الاقتصادية، واكد مدبولي خلالها من السراي الحكومي على الوقوف الى جانب لبنان وادانة الاعتداءات الاسرائيلية.

اعتداء آخر يضاف الى الاعتداءات الصهيونية الاميركية على الفلسطينيين واللبنانيين، نفذها سياسي صهيو – امريكي على أعين مئات ملايين المسلمين الصامتين، فانبرى اهل اليمن، كما هم بسلوكهم القرآني يدافعون عن الحق والمستضعفين، ولا يخافون في الله لومة لائم، كذلك هم، نصرة للقرآن الكريم ... خرجوا بمسيرات مليونية استنكارا لتدنيس نسخة منه من قبل سياسي اميركي، كما يدنس تعاليمه كل يوم الصامتون من ابناء الامة والمنحازون منهم مع سلوك العنجهة الصهيو – اميركية في منطقتنا والعالم.



مقدمة الـ"أو تي في"



بين الترحيب الرسمي بنتائج اجتماعات باريس امس، وما خلصت اليه لناحية دعم الجيش عبر مؤتمر ينظم لهذا الغرض في شباط المقبل من حيث المبدأ، وبين الاجتماع الثاني للجنة الميكانيزم المطعمة مدنيا، احتل انعقاد الجلسة التشريعية امس حيزا من النقاش على الساحة المحلية، ولاسيما في ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي خسر امس سلاح تعطيل النصاب، ما دفعه الى رفع سقف التحدي، ومطالبة رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، في وقت جددت اوساط سياسية طرح السؤال حول التناقض في مواقف جعجع، بين المشاركة في التشريع في مرحلة الفراغ الرئاسي، والإصرار على تعطيله مع وجود رئيس.



في موضوع اجتماع باريس، رحب رئيس الجمهورية جوزاف عون بالاتفاق الأميركي- الفرنسي- السعودي، مؤكدا أن الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى يمثلون الضمانة الأساسية لأمن لبنان واستقراره وسيادته.



اما حول اجتماع الميكانيزم، فأشارت السفارة الاميركية في بيان الى ان المشاركين أكدوا أن التقدم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملا ويعد أمرا ضروريا لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين.



تبقى اخيرا، جولة رئيس الوزراء المصري على المسؤولين، في سياق المساعي المصرية لمنع اي عدوان اسرائيلي موسع جديد على لبنان.



مقدمة الـ"أل بي سي"



الموعد الأول في السنة الجديدة هو السابع من كانون الثاني، وهو اجتماع لجنة الميكانيزم.



هناك موعد آخر تم تحديده في شباط، من دون تحديد تاريخه، وهو موعد مؤتمر دعم الجيش اللبناني.



اجتماع اليوم للجنة الميكانيزم شارك فيه عن الجانب نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، بعدما كان المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي يوري رسنيك قد حضر الجولة الأولى بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس.



الجانب اللبناني، كما أصبح معلوما هو برئاسة السفير سيمون كرم الذي اجتمع مع رئيس الجمهورية قبل اجتماع الميكانيزم.



البارز اليوم ماليا أن يجتمع الإثنين وعلى جدول أعماله مشروع قانون الأنتظام المالي واسترداد الودائع، وقد جرى توزيع مشروع القانون مع جدول اعمال الجلسة.



مشروع القانون مؤلف من سبع عشرة مادة، والبارز فيه الباب الرابع تحت عنوان تسديد الودائع التي جرى تقسيمها بين تحت المئة ألف دولار وصولا إلى ما فوق الخمسة ملايين دولار، وطريقة السداد.



رئيس الحكومة نواف سلام تحدث هذا المساء عن هذا مسودة القانون يحيط به وزيرا المال والأقتصاد وحاكم مصرف لبنان.



مقدمة "الجديد"



عهد من ست سنوات مر على اسوأ ازمة مالية ضربت لبنان انهيار سابق الانهيار اموال مودعين في عالم النسيان ونظام مالي ونقدي فاقد للاتزان.



وقبل انتهاء العام تقف حكومة الرئيس نواف سلام على عتبة الوفاء بوعد اصدار قانون الفجوة المالية خطوة في طريق استعادة الانتظام المالي المفقود وردم الهوة بين ضفتي الانهيار والاصلاح.



القانون الذي أطل به رئيس الحكومة هذا المساء، محاطا بما يشكل إجماعا حوله ممثلا بوزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد, أكد أنه لن يقدم مسكنا موقتا بل علاج يتطلب صدقا ووضوحا.



وأعلن خطوطه العريضة من اول مئة الف دولار على مدى اربع سنوات الى السندات الصادرة عن المصرف المركزي لما فوق المئة الف وصولا الى التدقيق بالتحويلات المالية التي جرت قبل ستة اشهر من وقوع الازمة وفرض غرامة مالية عليها وانتهاء بإعادة رسملة المصارف على مدى خمس سنوات.



هذا القانون سيسلك طريقه الى مجلس الوزراء يوم الاثنين وبعدها يكمل اتجاهاته صوب المحلس النيابي وهناك سيخضع لفحوص وتجاذبات يتصارع فيها اصحاب المصالح والنوايا من اعلى هرم المصارف الى آخر عنقود الودائع ويخضع ايضا لارادات سياسية تتحكم بمهل مناقشته وكيفية إدراجه والتعامل معه في الهيئة العامة.



وهنا بيت القصيد الاصلاحي معطوفا على الضغوطات السياسية والمصرفية حيث تتداخل الوجهتان في الكثير من الكتل البرلمانية, قانون كانت الحكومات على مدى السنوات الست الماضية تتهرب منه ومجلس نواب يحاول تجنبه.



وهنا جرأة مشهودة لحكومة الرئيس نواف سلام بإقراره كخطوة مبدئية لكنها ستبقى ناقصة ما لم تستكمل تحت قبة البرلمان وتنقذ نفسها من المماطلة ومن عمليات البيع والشراء داخل مجلس النواب.



ومن الفجوة المالية الى الفجوة الميدانية حيث اجتمعت الميكانيزم اليوم في ثاني لقاءاتها بعد مرحلة سيمون كرم وجاء اجتماعها معززا بإسناد فرنسي بعد اجتماع الامس الرباعي في باريس والذي بحث في تطوير عمل الميكانيزم مع تشكيل مجموعة ثلاثية للتحضير لمؤتمر دعم الجيش في شباط.



وفي ميكانيزم اليوم إجماع على تعزيز قدرات الجيش كأمر اساسي للنجاح مع حضور لافت للاولويات الاقتصادية من باب ان التقدم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الامنية وترسيخ سلام دائم كما جاء في بيان السفارة الاميركية.



وهنا إشارات مباشرة الى ما كان موضع بحث في الكواليس السياسية عن منطقة اقتصادية خالية من السلاح بهدف تحقيق الاستقرار الاقليمي.



وبالحديث عن الاستقرار كان تركيز على تهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان ولدفع جهود اعادة الاعمار وفي الختام ضربت الميكانيزم موعدا جديدا في السابع من كانون الثاني المقبل سيكون مسبوقا بتقرير نهائي للجيش اللبناني عن مرحلة جنوب النهر ومفتوحا على احتمالات طلب تمديد المهلة او الانتقال سريعا الى المرحلة الثانية شمال النهر.



وفي بورصة التحذيرات الاقليمية والدولية لم يسجل اليوم اي جديد اذ اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لم يحمل تحذيرات وأن مصر تلعب دورا ايجابيا لتجنيب لبنان اي تصعيد.



والتصعيد كان اليوم داخليا على خط ساحة النجمة فبعد هدف الامس الذي سجله بري في مرمى معراب وبخمسة وسبعين نائبا حضروا وامنوا النصاب ومصالح الناس المعطلة تشريعيا.



أطلق رئيس حزب القوات سمير جعجع اتهامه باتجاه الرؤساء الثلاثة كشركاء متواطئين في تأمين نصاب الجلسة منتقدا حضور رئيس الحكومة وكاشفا عن عودة بوادر الترويكا ومحذرا من خطر يهدد الانتخابات النيابية.



وبالمباشر دعا رئيس الجمهورية الى انقاذ الاستحقاق وبصفة المعجل بالطلب الى رئيس المجلس عقد جلسة خلال ثلاثة ايام والدعوة هذه ينطبق عليها شعار انقاذ ما لا يمكن انقاذه فالطبقة السياسية باتت شبه متفقة بالتكافل والتضامن على تطيير الاستحقاق والبحث جار فقط على حجم المسافة الطائرة من ثلاثة اشهر تقنية الى سنتين سياسية.

Advertisement