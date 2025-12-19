تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon

Lebanon 24
19-12-2025 | 15:57
إستقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، وفدًا من جمعية Barakah Charity lebanon، الذي قدّم إليه دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح المركز الجديد للجمعية في مدينة صيدا.

وخلال اللقاء، اطّلع النائب سعد على رسالة الجمعية وأهدافها الإنسانية والاجتماعية، وبخاصة دورها في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المدينة.

ومن المقرّر أن يُقام حفل الافتتاح يوم الأحد الواقع في 4 كانون الثاني 2026، في مدينة صيدا – دوّار الأميركان، بجانب مستشفى المشهري.

وأعرب النائب سعد عن تقديره لهذه المبادرة الإنسانية، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة المجتمع، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في رسالتها الخيرية.
 
الرئيس عون استقبل وفد جمعية السيدات القياديات
الراعي يستقبل وفد جمعية "جاد" ويثني على دورها
سلام يستقبل وفد جمعية أعضاء "جوقة الشرف" الفرنسية
البزري عرض الأوضاع مع وفد "جمعية مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24