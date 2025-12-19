سعد استقبل وفد جمعية Barakah Charity Lebanon

إستقبل للتنظيم الشعبي ، النائب ، وفدًا من جمعية Barakah Charity ، الذي قدّم إليه دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح المركز الجديد للجمعية في مدينة .وخلال اللقاء، اطّلع النائب رسالة الجمعية وأهدافها الإنسانية والاجتماعية، وبخاصة دورها في دعم الفئات الأكثر حاجة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المدينة.ومن المقرّر أن يُقام الواقع في 4 كانون الثاني 2026، في مدينة صيدا – دوّار الأميركان، بجانب مستشفى المشهري.وأعرب النائب سعد عن تقديره لهذه المبادرة الإنسانية، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة المجتمع، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في رسالتها الخيرية.