تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع الناقورة.. تفاوض من دون تقدم ومجلس الوزراء الاثنين أمام اختبار الانتظام المالي واسترداد الودائع

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-12-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1457712-639018147090661993.jpg
Doc-P-1457712-639018147090661993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تكرست في اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة،  المراوحة كعنوان أساسي، إذ خرج اللقاء من دون أي اختراق فعلي . فالجانب الإسرائيلي حضر بثلاثة "لاءات" واضحة: لا إفراج عن الأسرى، لا انسحاب من النقاط المحتلة، ولا وقف للضربات، وهو ما عكس إصرارًا على الإبقاء على الوقائع الميدانية كما هي، واستخدام المسار التفاوضي غطاءً لاستمرار الضغط العسكري. في المقابل، أعاد الوفد اللبناني التأكيد على منطق الخطوة مقابل الخطوة، رابطًا أي التزام إضافي من جانبه، سواء في ما يتصل بسحب السلاح أو بآليات التفاوض ضمن الميكانيزم، بتنفيذ إسرائيل التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما الانسحاب ووقف الاعتداءات. غير أنّ هذا الطرح قوبل بتشدد إسرائيلي، حيث اتهم الجيش  بعدم تنفيذ خطة سحب السلاح بالسرعة والدقة المطلوبتين، في محاولة واضحة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الجانب اللبناني وتبرير استمرار العمليات العسكرية تحت عنوان استهداف ما يُزعم أنه بنى أو مواقع لحزب الله.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن الاجتماع عكس من المنظور الإسرائيلي قرارًا سياسيًا باستكمال الاعتداءات، في حين ان الوفد اللبناني،  قدّم عرضًا موثقًا لما أنجزه الجيش اللبناني ميدانيًا. هذا التباين بين مقاربتين:  لبنانية تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار كمدخل إلزامي لأي نقاش آخر، وإسرائيلية تحاول توسيع جدول الأعمال ليشمل عناوين أمنية واقتصادية وسياسية، تظهر بوضوح في البيانات المتقابلة التي صدرت بعد الاجتماع. 
فبينما شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله السفير سيمون كرم ،  على أولوية عودة أهالي القرى الحدودية إلى منازلهم  وقراهم كشرط أساسي ، جاء بيان السفارة الأميركية ليقدّم صورة مختلفة، مركّزًا على تعزيز التعاون العسكري ورفع قدرات الجيش  في جنوب الليطاني، وربط ذلك بتهيئة الظروف لعودة السكان وإطلاق مسارات إعادة الإعمار، في إطار مقاربة تعتبر الأمني والسياسي والاقتصادي مسارات متلازمة.
هذا التمايز في السرديات لا ينفصل عن الرؤية الأميركية الأوسع، والتي تنسجم بحسب مصادر سياسية  مع ما كشفه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية عن أهداف الاجتماع، حيث جرى ربط الحوار الأمني مباشرة بمسألة نزع سلاح حزب الله، وطرح مبادرات اقتصادية كحافز لإزالة ما تعتبره إسرائيل تهديدًا استراتيجيًا. في المقابل، تؤكد مصادر لبنانية أن بيروت ترفض الخوض في أي ملفات سياسية أو اقتصادية قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها الواضحة بوقف النار والانسحاب، معتبرة أن أي نقاش من هذا النوع في ظل استمرار الاحتلال والضربات يشكل انحرافًا عن جوهر الاتفاق الموقع في 27 تشرين الثاني 2024.
ضمن هذا المشهد المعقد، تبرز المساعي الفرنسية كخط محاولة لتخفيف حدة الضغوط، عبر إقناع واشنطن وتل أبيب بمنح الجيش  وقتا أوسع لاستكمال تنفيذ خطة نزع السلاح جنوب الليطاني  غير أن هذه الجهود تصطدم بسقف سياسي أميركي واضح، يضغط باتجاه نزع فوري وكامل لسلاح حزب الله، ويستخدم المهل الزمنية والتحذيرات من تجدد الحرب كأدوات ضغط إضافية.
على خط آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان، دعم مصر الكامل للبنان رئاسةً وحكومةً وشعباً في هذه المرحلة الدقيقة، ناقلًا رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد وقوف مصر إلى جانب لبنان في كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. وشدد مدبولي على أن مصر لن تدخر جهدًا في مساعدة لبنان، سواء على الصعيد السياسي أو عبر دعم الجيش والمؤسسات الشرعية، معتبرًا أن الدولة القوية هي الضمانة الأساسية للاستقرار والشرعية. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة العليا اللبنانية–المصرية بعد توقف دام سنوات، وفتح آفاق التعاون في مجالات حيوية كالكهرباء والطاقة والغاز والصناعة والنقل، إضافة إلى إبداء استعداد مصر، حكوميًا وقطاعًا خاصًا، للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب اللبناني. كما جدد إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ورفضها للاحتلال والانتهاكات المستمرة، مؤكدًا دعم تطبيق القرار الدولي 1701. وخلال لقاءاته مع الرؤساء اللبنانيين، شدد مدبولي على أن مصر تنظر إلى لبنان كركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي، وتعمل على تحييده عن أي تصعيد، في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

وأشار رئيس  مجلس النواب نبيه بري في تصريح ، إلى أنّ "رئيس الوزراء المصري  لم يحمل تحذيرات، ومصر تلعب دورًا إيجابيًّا لتجنيب لبنان أي تصعيد".
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لبحث مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.. جلسة للحكومة الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قانون"الفجوة المالية واسترداد الودائع": صراع على توزيع الخسائر
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد البستاتي: مشروع الانتظام المالي مجحف وغير عادل
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:37:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

الفرنسية

نبيه بري

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-20
Lebanon24
03:00 | 2025-12-20
Lebanon24
02:59 | 2025-12-20
Lebanon24
02:32 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
Lebanon24
02:30 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24