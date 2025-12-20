تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

غضب في صفوف "الحزبيين".. ونائب ممتعض

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-12-2025 | 01:15
بات في حكم المؤكد استبعاد النائب الحالي أكرم شهيب عن لوائح  الحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية المقبلة، لصالح يوسف دعيبس الذي تم ابلاغه بشكل رسمي اعتماده مرشحاً للحزب بدلا من شهيب من قبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
هذا الامر ترك انطباعاً سلبياً لدى شهيب، الذي، وبحسب المعلومات ابدى امتعاضه من طريقة التعاطي معه من قبل القيادة الحزبية، وقال في أحد مجالسه الخاصة: "مش هيك بتندار الأمور ومش انا يلي بيشيلوني بهيدي الطريقة من دون ما ياخدو رأيي".وقد وصلت اصداء هذا اللقاء الى القيادة الحزبية التي التزمت الصمت الكامل.
ولاحظت مصادر سياسية ان هذا الصمت الاشتراكي لا يزال مستمرا ً حتى اللحظة في هذا الاطار، وان اي بيان لم يصدر للاشادة بما انجزه شهيب في خلال السنوات الماضية حيث كان رأس حربة في الدفاع عن الحزب، وصلة وصل بين العديد من الفرقاء وبين الاشتراكي والاحزاب الاخرى، لأكثر من 40 عاماً. 
وفي هذا السياق، سجل استياء شديد  بين عدد من الحزبيين في مدينة عاليه بسبب عملية الاستبعاد، واضعين اياها في اطار عملية اقصاء لعائلات كبيرة في الجبل.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

