غضب في صفوف "الحزبيين".. ونائب ممتعض

بات في حكم المؤكد استبعاد النائب الحالي عن لوائح في الانتخابات النيابية المقبلة، لصالح يوسف الذي تم ابلاغه بشكل رسمي اعتماده مرشحاً للحزب بدلا من من قبل الرئيس السابق للحزب التقدمي .هذا الامر ترك انطباعاً سلبياً لدى شهيب، الذي، وبحسب المعلومات ابدى امتعاضه من طريقة التعاطي معه من قبل القيادة الحزبية، وقال في أحد مجالسه الخاصة: "مش هيك بتندار الأمور ومش انا يلي بيشيلوني بهيدي الطريقة من دون ما ياخدو رأيي".وقد وصلت اصداء هذا اللقاء الى القيادة الحزبية التي التزمت الصمت الكامل.ولاحظت مصادر سياسية ان هذا الصمت لا يزال مستمرا ً حتى اللحظة في هذا الاطار، وان اي بيان لم يصدر للاشادة بما انجزه شهيب في خلال السنوات الماضية حيث كان رأس حربة في الدفاع عن الحزب، وصلة وصل بين العديد من الفرقاء وبين الاشتراكي والاحزاب الاخرى، لأكثر من 40 عاماً.وفي هذا السياق، سجل استياء شديد بين عدد من الحزبيين في مدينة عاليه بسبب عملية الاستبعاد، واضعين اياها في اطار عملية اقصاء لعائلات كبيرة في الجبل.