مصدر قضائي يرد على باسيل: قرار ديوان المحاسبة قانوني والملف سيحال على النيابة العامة

لفت مصدر قضائي في المحاسبة إلى أنّ ما قاله في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، بأن ديوان المحاسبة لا يحقّ له إدانة وزراء الاتصالات السابقين وتغريمهم مبالغ مالية في ملف الاتصالات وعقد إيجار مبنى قصابيان، لا يمتّ للحقيقة والقانون والمنطق بصلة، وأنّ ما حصل هو من صلب صلاحيات ديوان المحاسبة.

وقال المصدر: هناك سوابق كثيرة في هذا الإطار، والملف دُرس بعناية والقرار مهني وقانوني، ويحقّ للوزراء طلب إعادة النظر بالقرار في الغرفة ذاتها في ، أو التمييز لدى .

المصدر لفت "إلى أنّ مسار هذا الملف لم ينتهِ بعد، بل سوف يُحال مطلع العام الجديد إلى من أجل دراسته ومعرفة إن كان هناك جرم جزائي في طيّاته".

المصدر ختم بالقول "إنّ على السياسة أن تبتعد عن لكي يأخذ كلّ ذي حقّ حقّه، من منطلق فصل السلطات".



Advertisement