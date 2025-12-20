عشية عيد الميلاد… الاجهزة الأمنية تتحرك لضبط الإيقاع قبل الاحتفالات

مع اقتراب ، كثّفت في تحركاتها على الصعد كافة ، في خطوة تهدف إلى ضبط العام وضمان انسيابية خلال أيام الاحتفالات.وفق معلومات متابعة، صدرت قرارات واضحة داخل الأجهزة الأمنية للتركيز على نقاط محددة تشمل: تنظيم حركة السير ووقف الزحمة على الطرقات الحيوية، تعزيز الوجود الأمني في المناطق العامة والأسواق المزدحمة، ضبط أي خروقات أو تجاوزات قد تؤثر على السلامة العامة، ومراقبة أي نشاطات مشبوهة لضمان أمن المواطنين.كما تُجرى متابعة دقيقة لكافة التحركات على الطرقات، مع التركيز على المناطق التي عادةً ما تشهد ازدحامات أو مشاكل أمنية خلال فترات الأعياد، لضمان عدم وقوع حوادث أو أي تعطيل للحركة.وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة على السهر على ضبط أي توترات محلية أو خلافات سريعة الحدوث، حفاظًا على أجواء الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة للعائلات والمارة.كل هذه الإجراءات تأتي في ظل حرص رسمي على حل أي مشاكل قد تعكر صفو العيد، مع تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، لضمان أن تمر عطلة الميلاد بأقصى درجات الأمن والراحة للجميع.