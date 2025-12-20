تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
20-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1457727-639018183322761492.jpg
Doc-P-1457727-639018183322761492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تقتصر مفاعيل سقوط "قانون قيصر" على سوريا، البلد المعني مباشرةً بالعقوبات، بل تمتدّ إلى لبنان الذي شكّل طوال ستة أعوام منفذَ دمشق إلى العالم الخارجي، على المستويات التجاريّة والمصرفيّة. ومع بدء التحرّر من القيود، يجد لبنان نفسه أمام منعطف اقتصادي حاسم: فهل يستعيد دوره كبوّابة للأسواق السوريّة ومنصّة لإعادة الإعمار، أم يفقد موقعه لمصلحة البدائل الإقليمية؟ وفي خضم هذا المشهد، يلوح احتمال رفع التغذية الكهربائية إلى 15 ساعة يوميًّا في لبنان، كأولى مؤشرات المرحلة الجديدة.
ِ
"قيصر" أنهك لبنان قبل سوريا
فرض "قانون قيصر" الاميركيحزمة كبيرة من العقوبات الأميركيّة على سوريا منذ العام 2019، ليطال "كلّ شركة أو كيان أو حتّى أفراد من الداخل السوري أو من أيّ دولة خارجيّة للعقوبات، إذا ما دخلوا في علاقات تجاريّة مع النظام، أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني". واقعٌ جعل سوريا تعتمد على مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الموانئ اللبنانية لتأمين حاجياتها، فتضاعفت فاتورة الاستيراد اللبناني لتموين السوق السوريّة، ونشطت عمليات التهريب إلى الداخل السوري لا سيّما الوقود. فضلًا عن نزف العملات الأجنبيّة من السوق اللبنانية نحو سوريا، ما ساهم في شح الدولار وفي تغذية مساره التصاعدي مقابل الليرة اللبنانية، في توقيت لبناني حرج، تزامن مع تفجّر الأزمة الاقتصادية في البلاد. ونتج عن عقوبات قيصر إغلاق المعبر البري الوحيد أمام البضائع اللبنانية المعدةّ للتصدير إلى دول عربية أخرى، ما أجبر لبنان على استخدام طرق أطول وأكثر تكلفة في النقل البحري. كما حرمت العقوبات لبنان من استيراد الكهرباء من سوريا، ومن استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة.

سوريا تستغني عن لبنان بعد قيصر؟
دخول قرار رفع العقوبات حيّز التنفيذ، بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي،من شأنه أن يفتح أمام دمشق أبواب التجارة العالميّة، ويمكّنها من استيراد مستلزمات إعادة الإعمار، ومن العودة للنظام المصرفي العالمي وتحويل الأموال بصورة مباشرة ومشروعة، ما يطرح تساؤلات حول التبعات على لبنان لناحية حركة التبادل التجاري، والعلاقات الاقتصادية مع سوريا، فهل تستغني سوريا عن الموانىء اللبنانيّة والخدمات المصرفيّة والماليّة؟
يرى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث لـ "لبنان 24" أنّ الانطباع الأولي عن "استغناء" سوريا عن لبنان بعد تخفيف الضغوط المرتبطة بقانون قيصر غير دقيق، موضحًا أنّ مطار بيروت أقرب إلى العاصمة السورية من مرفأ طرطوس، كما أنّ مرفأ طرابلس أقرب إلى حمص من مرفأ بانياس، ما يمنح لبنان أفضليّة جغرافيّة ولوجستيّة لا يمكن لسوريا التخلّي عنها بسهولة. يضاف إلى ذلك أنّ الاقتصاد السوري ما زال مكبّلاً بجملة قيود اقتصاديّة ومنظومة قانونيّة وماليّة تجعل عودته إلى الحركة الطبيعيّة عمليّة تدريجيّة وبطيئة.
ويلفت ابو دياب إلى أنّ العديد من كبار التجّار والمستثمرين السوريين الموجودين في الخارج لم يعودوا بعد إلى سوريا، بسبب الضبابيّة القائمة في بيئة الأعمال، كما أنّ الاستثمارت الخليجيّة الموعودة لم تصبح حقيقة بانتظار الرفع الفعلي للعقوبات.
ويشير أبو دياب إلى أنّ حجم الاستيراد في لبنان بلغ هذا العام حوالى 20 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر منذ الأزمة، وجزء منه أعيد تصديره إلى السوق السورية "كما أنّ ديناميّة القطاع المصرفي السوري لم تصل بعد إلى المرونة المطلوبة، بحيث أجروا معاملة مصرفية دوليّة واحدة فقط عبر نظام «سويفت» ولا زالت هناك عوائق. كل هذه العوامل تدفع باتجاه استمرار اعتماد الأسواق السورية على المعابر والمرافئ اللبنانية، ولو بحدود متفاوتة".

استعادة الآمال برفع التغذية الكهربائية بين 10 و15 ساعة
من ناحية الطاقة، يفتح رفع بعض القيود المجال أمام إعادة تنشيط الملفات العالقة، لجهة استيراد الغاز المصري عبر سوريا، لزوم معامل إنتاج الكهرباء في دير عمار والزهراني، فضلًا عن السماح باستجرار نحو 250 ميغاواط من الأردن، عبر الأراضي السورية، وهو ملف جُمّد في الأعوام الماضية بانتظار الاستثناء الأميركي المتصل بقانون قيصر، ما يسمح اليوم في حال أُعيد تفعيله،بزيادة التغذية الكهربائية ورفعها ما بين 10 إلى 15 ساعة يوميًا، خصوصاً في ظلّ استعداد القاهرة وعمان لتأمين كميات إضافية من الغاز والكهرباء.
في هذا الإطار أشار أبو دياب إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام بحث في هذا الملف خلال لقائه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة، لافتًا إلى أنّ تمويل البنك الدولي لإعادة تأهيل الشبكات، والمقدّر بنحو 250 مليون دولار، هو جاهز، يحتاج إلى إقرار نهائي في مجلس النواب لتفادي ضياع التمويل. 
الإصلاحات تمنع ضياع الفرصة
من إيجابيات المرحلة المقبلة إمكان إعادة تحديد الحدود اللبنانية السورية بشكل سليم، وإعادة إحياء العلاقات التجاريّة بين البلدين، وكلّها تصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني. لكنّ التحدّي الحقيقي أمام لبنان، وفق أبو دياب، ليس في المنافسة مع سوريا، بل في دينامية الإصلاح، إذ أنّ تأخّر الإصلاحات البنيوية داخل الاقتصاد اللبناني نفسه، سيحول دون إمكان استفادة لبنان من رفع العقوبات والقيود "فلبنان قادر على أن يكون منصّة طبيعيّة ماليّة وجغرافيّةلإعادة إعمار سوريا، سواء عبر قطاعه المصرفي أو عبر الشركات الكبرى العاملة في مجالات الهندسة والبنى التحتية، على المستويين الإقليمي والدولي والموجودة في لبنان، إلا أنّ ذلك يبقى مشروطاً باستعادة الحدّ الأدنى من الثقة،ومدى قدرة لبنان على الإصلاح السريع للقطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية واستكمال الاصلاحي السياسي ربطًا بحصرية السلاح، لاسيمّا وأنّ المجتمع الدولي يربط الإصلاح المالي بالسياسي".
اللائحة الرمادية تحرم لبنان من إيجابيات ما بعد قيصر؟
عن الحؤول دون استفادة لبنان من المفاعيل الإيجابيّة لرفع عقوبات عن سوريا، بسبب وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، استبعد أبو دياب ذلك، لافتًا إلى أنّ التصنيف الرمادي لا يمنع التحويلات المالية، بل يزيد إجراءاتها ووقتها، ما يحدّ من مرونتها. موضحًا أنّ لبنان حصل على مهلة إضافيّة حتى خريف 2026 قبل إعادة تقييم وضعه، وأنّ سلسلة من الإجراءات اتُّخذت مؤخرًا في مصرف لبنان من خلال التعاميم الأخيرة ووزارة العدل، تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم الاعتراضات التي واجهتها من قبل كتاب العدل وجهات أخرى.
بأي حال، نجاح لبنان في الاستفادة من أيّ فرصة إقليميّة أو اقتصاديّة، سواء مع سوريا أو غيرها، رهن إقرار القوانين الإصلاحيّة الضرورية، إذ أنّّ نافذة الفرص التي تُفتح اليوم قد لا تبقى طويلاً، والرهان الحقيقي يبقى على قدرة لبنان على التقاط اللحظة، وتجهيز بيئته التشريعية والماليّة والإداريّة، ليكون شريكًا فاعلًا في مسيرة النهوض.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تثمن الدور الإيجابي الكبير للرئيس الأميركي في إلغاء قانون قيصر
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتباكات في منطقة المريجة بين دورية من استقصاء جبل لبنان ومروّجي المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا ما بين الساعة 14.30 والساعة 15.00
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 13:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

اللبنانية

لبنان 24

الاميركي

الحريري

السورية

بيروت

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر Nawal al Achkar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2025-12-20
Lebanon24
06:28 | 2025-12-20
Lebanon24
06:18 | 2025-12-20
Lebanon24
06:07 | 2025-12-20
Lebanon24
06:04 | 2025-12-20
Lebanon24
06:02 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24