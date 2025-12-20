داخل مخبأ سري.. ضبط كمية من اللحوم المهرّبة إلى لبنان (صور)

افادت معلومات لـ" " ان مكتب العريضة في تمكن وبمؤازرة عناصر المفرزة، من ضبط كمية من اللحوم المهرّبة إلى ، عُثر عليها داخل مخبأ سرّي في سيارة آتية من الأراضي .

Advertisement